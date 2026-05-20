In diesem Sommer wurden während der Zäsur des Tourismus mäßig viele Betriebe vorübergehend geschlossen. Eine der Optionen für Arbeitgeber, um Kosten zu sparen und gleichzeitig Arbeitskräfte freizuschalten, ist das "Zwischenparken" ("beim AMS freischalten"). Das Verhalten ist bald loses geworden, aber die Regierung will es bekämpft wissen. Laut Angaben von Wilhelm Hofmann, Mitglied des Bundesrates, werden wahrscheinlich 170.000 Arbeiter Jahr bald",riminiert werden.Builder-Gewerkschaftsführer Josef Muchitsch states, that the alternative solutions were introduced for the negotiation, and the final decision will be made shortly. The"Zwischenparken" issue, was challenged by the former Minister of Social Affairs, Daniel Podhan, has already highlighted that the main reason for the rising inflation was the non-regular workers' entitlement for unemployment benefits. Finally, Finance Minister Markus Marterbauer will have to present the budget in less than 2 months, and he will decide the final details.

Tourism usbetriebe, die im Sommer vorübergehend zusperren, stellen ihre Arbeitskräfte in der Zeit gerne"beim AMS ab". Das Phänomen - auch als"Zwischenparken" bekannt - ist zwar laut WIFO in den vergangenen Jahren rückläufig.

Immerhin will die Regierung jetzt - um Geld zu sparen - dagegen vorgehen. Das "Zwischenparken" betrifft laut dem Arbeitsmarktexperten Helmut Mahringer rund 170.000 Personen pro Jahr. Das seien"200.000 Fälle in etwa", so der Ökonom im ORF-Radio. Es sind mehr Fälle, da manche Beschäftigte sogar mehrmals pro Jahr von einem Unternehmen ein- und wieder freigestellt werden.

"Wenn man die Sozialversicherungsbeiträge, die für die Arbeitslosen abgeführt werden, hinzurechnet, sind das rund 600 bis 700 Millionen Euro pro Jahr", so Mahringer über die Kosten. Die Regierung will hier nun 200 Millionen Euro sparen. Über die Details ist man sich aber noch nicht einig. Das Arbeitsministerium erklärt, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer je 100 Millionen Euro schultern sollen.

Ein möglicher Vorschlag könnte etwa eine vierwöchige Frist sein, in der die Kosten geteilt werden. So zwei Wochen lang gibt es kein Arbeitslosengeld und zwei Wochen lang zahlt der Arbeitgeber das Arbeitslosengeld. Bauholz-Gewerkschafter und Verhandler Josef Muchitsch erklärte dazu im Ö1-"Morgenjournal": "Wir haben auch andere Alternativen vorgeschlagen. Ich möchte jetzt den Verhandlungen hier nicht vorgreifen und irgendwie öffentlich beeinflussen.

Ein Vorschlag des WIFO sieht vor, dass jene Betriebe, die das Zwischenparken nutzen, höhere Arbeitslosenversicherungsbeiträge zahlen sollen. Klar ist jedoch, dass 200 Millionen Euro gespart werden sollen. Die Zeit drängt jedenfalls, denn in wenigen Wochen soll Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) bereits seine Budgetrede halten





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