Regierung und Grüne vereinbaren Erneuerbare-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG)

Die Regierung und die Grünen haben sich auf das Erneuerbare-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) geeinigt, um höhere Ziele beim Ausbau der erneuerbaren Energien zu erreichen.

Die Regierung hat sich nach langen Verhandlungen mit den Grüne n auf das Erneuerbare-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) geeinigt, wie am Donnerstag bekannt wurde. Über das Gesetz wird noch am Donnerstag im Nationalrat abgestimmt, für den Beschluss ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig.

Bedingung für die Zustimmung der Grünen waren höhere Ziele beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Regierung sei den Grünen hier in den Verhandlungen doch noch entgegengekommen, so der Energiesprecher der Grünen, Lukas Hammer, bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

"Wir haben hart verhandelt", so Hammer. Die Grünen wollten dem Gesetz bis zuletzt nicht zustimmen und forderten höhere Ziele. Geeinigt habe man sich nun darauf, das Ziel für den Erneuerbaren-Ausbau für 2030 um drei Terawattstunden (TWh) auf 30 TWh zu erhöhen, bis 2035 liegt der Zielwert bei mindestens 40 TWh. Ausbauziele gibt es neben Wind, Sonne und Wasser auch für Batteriespeicher.

Grundlage dafür soll eine Verordnung sein, die spätestens in drei Jahren auch verbindliche Ziele für die Bundesländer festlegt. Damit sollen auch im Westen Österreichs Windräder errichtet werden. Die Bundesländer werden ab 2027 verpflichtet, über den Fortschritt beim Ausbau zu berichten. Bei Nichterreichen der Ziele werden Gelder aus dem Technologiefonds gestrichen.

Ab 2029 ist ein Eingriffsrecht des Energieministers vorgesehen, wenn Bundesländer die Ziele nicht erreichen. Die letzten verbliebenen unberührten Gewässer sollen außerdem geschützt werden und das "überragende öffentliche Interesse" für den Ausbau der Wasserkraft hier nicht gelten. ÖVP-Energiesprecher Laurenz Pöttinger sprach von einem "guten Kompromiss", der "die Handschrift der Volkspartei" trage.

Er hob die geplante Vereinfachung von Genehmigungsverfahren für Erneuerbaren- und Netzinfrastrukturprojekte und die Konzentration auf eine Behörde hervor und stellte mit dem Ausbau der Erneuerbaren sinkende Strompreise in Österreich in Aussicht. Der Energiesprecher der SPÖ, Alois Scholl, zeigte sich ebenfalls erfreut. Die Verhandlungen seien intensiv und "hart" gewesen, aber "fair".

"Österreich baut sich frei von den Putins, von den Trumps dieser Welt", sagte Scholl. NEOS-Energiesprecherin Karin Doppelbauer strich vor allem die geplante Digitalisierung im Genehmigungsverfahren hervor.

"Wir beschleunigen und vereinfachen Verfahren", sagte sie und verwies auf die geplante digitale Plattform. Kritik der Regierungsparteien gab es an der FPÖ, die hier wie auch bei anderen Themen dagegenarbeite. Nicht alle Bilder konnten vollständig geladen werden. Bitte schließen Sie die Druckvorschau bis alle Bilder geladen wurden und versuchen Sie es noch einmal





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