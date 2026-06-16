Regierung präsentiert Doppelbudget: Fokus auf Wehrpflicht, Gesundheit, Energie und Medienreform

Nach den Sparmaßnahmen stellt die neue Regierung ein umfassendes Doppelbudget vor, das zentrale Reformen in Verteidigung, Gesundheit, Energie, Bildung und Rundfunk umfasst. Trotz kritischer Stimmen von Wirtschaftsinstituten betont das Kabinett die praxisnahe Ausrichtung der Maßnahmen.

Nach einer intensiven Phase der Sparmaßnahmen legt die neue Regierung nun die nächsten finanziellen Schritte fest. Am Dienstagnachmittag traf sich das Kabinett im Bundeskanzleramt, um das sogenannte Doppelbudget zu präsentieren - ein umfassendes Haushaltskonzept, das gleichzeitig die laufenden Ausgaben und die geplanten Investitionen für die kommenden Jahre zusammenführt.

Ministerin Stocker eröffnete die Pressekonferenz mit den Worten, dass das Doppelbudget ein großer Wurf für die Bundesregierung sei und ein mehrfacher Erfolg, der den wirtschaftlichen Aufschwung Österreichs nachhaltig unterstützen werde. Sie betonte, dass das vorliegende Konzept nicht nur auf Prognosen basiere, sondern sich an den realen Bedürfnissen der Bevölkerung orientiere. Im Zentrum des Budgets stehen vier zentrale Reformbereiche: die Modernisierung der Wehrpflicht, strukturelle Änderungen im Gesundheitswesen, eine Neuausrichtung der Energiepolitik sowie umfassende Reformen im Bildungs- und Verwaltungssektor.





Die geplanten Reformen im Verteidigungsbereich sollen eine moderne Ausrüstung, eine tägliche Einsatzbereitschaft und hochqualifizierte Soldaten sicherstellen. Stocker verwies darauf, dass mehrere Modellvarianten bereits ausgearbeitet wurden und nun im Kabinett diskutiert werden. Ein zentrales Anliegen ist dabei, die Bevölkerung stärker in den Entscheidungsprozess einzubeziehen, doch dafür fehlt derzeit die notwendige parlamentarische Mehrheit.

Der Bundeskanzler betonte jedoch, dass das Endergebnis im Vordergrund stehe und dass im Sommer eine Einigung mit den Reformpartnern angestrebt werde, um die Beschlüsse rasch in Kraft treten zu lassen.



Gleichzeitig äußerten Vertreter der Nationalbank, des WIFO und des Fiskalrats Bedenken gegenüber den Budgetplänen. Sie warnten vor übertriebenen Wachstumsannahmen und erinnerten an die Kritik, die beim vorherigen Doppelbudget laut geworden war, weil sich einige Vorhersagen nicht bestätigt hatten.

Stocker reagierte darauf, indem sie erklärte, dass der Fokus nicht auf optimistischen Prognosen liege, sondern auf handfesten Maßnahmen, die unmittelbar Wirkung zeigen. Im Bereich Gesundheit soll das Budget zusätzliche Mittel für den Ausbau von Pflegeeinrichtungen und die Digitalisierung von Kliniken bereitstellen. Der Energiesektor soll von Investitionen in erneuerbare Technologien und der Modernisierung des Netzes profitieren, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Im Bildungsbereich sind höhere Ausgaben für digitale Lernplattformen, Lehrergehälter und den Ausbau von Berufsbildungsgängen geplant.

Schließlich soll die Verwaltungsreform bürokratische Hürden abbauen und die Servicequalität für Bürgerinnen und Bürger erhöhen.



Ein weiteres wichtiges Thema ist die geplante Rundfunkreform. Stocker forderte einen unabhängigen und objektiven öffentlich-rechtlichen Sender, der zugleich qualitativ hochwertige Inhalte liefere. Die Entscheidung darüber, was als "gut" gilt, liege jedoch bei den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, die den ORF finanzieren.

Im Herbst plane die Regierung, die Gesamtreform des ORF anzugehen und dabei sowohl die journalistische Unabhängigkeit als auch die finanzielle Nachhaltigkeit zu stärken. Die Diskussionen über diese Reformen werden intensiv weitergeführt, und die Regierung hofft, bis zum Herbst klare Beschlüsse vorlegen zu können, die langfristig die Lebensqualität der österreichischen Bevölkerung verbessern





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