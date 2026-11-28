Die österreichische Regierung verkürzt die gesetzlichen Begutachtungsfristen massiv. Nur noch 21 Prozent der Entwürfe erfüllen die Empfehlung von sechs Wochen, was zu Konflikten mit den Ländern führt.

Die aktuelle Bundesregierung in Österreich reduziert die Zeit für die fachkundige Prüfung von Gesetzesvorhaben erheblich. Eine Analyse der Nachrichtenagentur APA, die auf Daten des Parlaments basiert, zeigt, dass bei mehr als jedem vierten Gesetzesentwurf der Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und Neos nur noch maximal zwei Wochen für Stellungnahmen zur Verfügung standen.

Drastischer Rückgang der Prüffristen

Bisher wurden insgesamt 158 Gesetzesentwürfe zur offiziellen Begutachtung vorgelegt. Dabei blieb bei 28 Prozent dieser Entwürfe lediglich höchstens zwei Wochen Zeit für die Abgabe von Stellungnahmen. Bei weiteren 42 Prozent der Vorlagen durften Fachleute und Bürger höchstens drei Wochen für ihre Bewertungen nutzen. Das Begutachtungsverfahren dient dazu, Behörden, Experten, Interessenvertretungen und interessierte Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit zu geben, sich zu geplanten Gesetzten zu äußern. Insgesamt gingen zu diesen Entwürfen der Regierung 7.260 Stellungnahmen ein.

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Vergleich zu historischen Standards

Ein Blick auf historische Daten verdeutlicht den Bedeutungswandel. Im Jahr 2021 gingen innerhalb einer viereinhalbwöchigen Begutachtungsfrist insgesamt 106.183 Stellungnahmen ein. Unter der aktuellen Regierungskoalition stand nur bei rund der Hälfte der Entwürfe zumindest so viel Zeit zur Verfügung. Eine gesetzliche Verpflichtung, Gesetzesentwürfe vor ihrer Verabschiedung im Nationalrat in Begutachtung zu schicken, besteht jedoch nicht. Auch die Dauer ist gesetzlich nicht festgelegt. Allerdings empfahl der Verfassungsdienst im Bundeskanzleramt bereits 1971, dafür mindestens sechs Wochen einzuräumen. Unter der aktuellen Koalition erreichten lediglich 21 Prozent der Entwürfe diese Frist. In der vergangenen Legislaturperiode waren es immerhin 23,8 Prozent.

Anstieg extrem kurzer Fristen

Besonders auffällig ist der starke Anstieg bei den extrem kurzen Begutachtungsfristen. Bei 22 Prozent der Entwürfe von ÖVP, SPÖ und Neos blieb weniger als zwei Wochen Zeit. In der vergangenen Legislaturperiode lag dieser Anteil bei 14 Prozent, davor bei elf Prozent. Bei 46 Prozent der bisherigen Gesetzesentwürfe der Dreierkoalition betrug die Begutachtungsfrist weniger als vier Wochen. Unter der Vorgängerregierung aus ÖVP und Grünen waren es 40 Prozent.

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Rechtliche Konflikte mit den Bundesländern

Gerade diese Frist ist für Länder und Gemeinden von großer Bedeutung. Eine verbindliche Vereinbarung zwischen Bund und Ländern aus dem Jahr 1999 sieht vor, dass bei Gesetzesvorhaben mit finanziellen Folgen für Länder und Gemeinden mindestens vier Wochen für Stellungnahmen eingeräumt werden müssen. Wird dieser sogenannte Konsultationsmechanismus verletzt, könnte der Bund im äußersten Fall zur Übernahme der durch das jeweilige Gesetz zusätzlich entstehenden Kosten verpflichtet werden. Bei Streitigkeiten entscheidet der Verfassungsgerichtshof.

Konkrete Sanktionsdrohungen

Die Steiermark kündigte in ihrer Stellungnahme deshalb an, eine Ersatzleistungspflicht geltend zu machen. Vorarlberg, Oberösterreich und Tirol behielten sich ein solches Vorgehen vor. Wie der Kurier am Freitag berichtete, haben Ober- und Niederösterreich den Konsultationsmechanismus mittlerweile ausgelöst. Dies geschah in der Praxis bislang noch nie. Die Verhandlungen nach Anrufung des zuständigen Gremiums hätten bisher stets zu einer Einigung geführt, beispielsweise durch Anpassungen der Gesetzesentwürfe.