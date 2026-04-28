Regierung einigt sich auf Sparpaket – König Charles III. in den USA – Prozess gegen mutmaßlichen IS-Terroristen

Die Bundesregierung hat sich auf ein 5,1 Milliarden Euro schweres Sparpaket für die Jahre 2027 und 2028 geeinigt. Gleichzeitig beginnt König Charles III. seinen Staatsbesuch in den USA. In Österreich startet der Prozess gegen einen mutmaßlichen IS-Terroristen, der einen Anschlag auf ein Taylor Swift-Konzert plante. Zudem gibt es Entwicklungen in der Wirtschaft, bei der Polizei und im Sport.

Die Bundesregierung hat nach intensiven Verhandlungen einen wichtigen Schritt in Richtung Haushaltsplanung für die Jahre 2027 und 2028 gemacht. Mit einem Konsolidierungsvolumen von 5,1 Milliarden Euro über beide Jahre hinweg sollen die öffentlichen Finanzen stabilisiert werden.

Die Maßnahmen umfassen unter anderem Anpassungen bei der Immobilienertragsteuer und den Lohnnebenkosten. Die FPÖ kritisiert das Sparpaket scharf und wirft der Regierung vor, die Lasten auf Pensionisten, Arbeitnehmer und die junge Generation abzuwälzen. Gleichzeitig warnt der WWF vor dem Ausbleiben von Reformen bei umweltschädlichen Subventionen. Parallel dazu hat der britische König Charles III. seinen Staatsbesuch in den USA angetreten.

Anlass ist der 250. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung. Höhepunkt des Besuchs ist eine Rede vor dem US-Kongress am Dienstag. Die Beziehungen zwischen den USA und Großbritannien, die zuletzt durch Kritik von US-Präsident Donald Trump an Regierungschef Starmer belastet waren, sollen durch den Besuch gestärkt werden.

In Österreich beginnt am Dienstag in Wiener Neustadt der Prozess gegen einen mutmaßlichen IS-Terroristen, der einen Anschlag auf ein Taylor Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion geplant haben soll. Der 21-jährige Beran A. wurde kurz vor dem geplanten Anschlag festgenommen. In der Wirtschaftswelt berichten Mehrheitseigentümer Peter Spuhler und Österreich-CEO Christian Diewald im Interview mit der Presse über die Herausforderungen durch teure Ausschreibungen und den Ausschluss chinesischer Anbieter bei europäischen Projekten.

Zudem geben sie Einblicke in die Millionenbeträge, die der Konzern an US-Zöllen gezahlt hat. In Deutschland sind 1200 Polizisten in 28 Städten im Einsatz, um gegen die Hells Angels vorzugehen. Gleichzeitig gibt es Spekulationen, dass der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán in den USA Schutz vor möglicher Strafverfolgung sucht. In der Ostsee wird derweil der Buckelwal Timmy per Lastkahn transportiert, nachdem er wochenlang gestrandet war.

Im Sportbereich sorgt die Österreicherin Anastasia Potapova für eine Überraschung beim WTA-1000-Turnier in Madrid. Als Lucky Loserin erreichte sie das Viertelfinale und besiegte im Achtelfinale die Weltranglisten-Zweite Jelena Rybakina. In Wien schließt nach vielen Jahren eine kleine Institution in der Josefstadt ihre Türen





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