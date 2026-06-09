Regierung einigt sich auf Einfrieren der Parteien-, Klub- und Akademieförderung

Die österreichische Regierung hat sich auf die Einfrierung der Parteien-, Klub- und Akademieförderung für zwei Jahre geeinigt. Dieser Schritt soll dazu beitragen, die Budgetkonsolidierung zu unterstützen.

Die österreichische Regierung hat sich auf die Einfrierung der Parteien-, Klub- und Akademieförderung für zwei Jahre geeinigt. Dieser Schritt soll dazu beitragen, die Budgetkonsolidierung zu unterstützen.

Die Parteien haben sich darauf geeinigt, dass sie in Zeiten der Krise sparen müssen und dass dies auch für die Politik gilt. Die Neos haben sich von Anfang an für das Sparen ausgesprochen und sind froh, dass es in der Regierung jetzt Einigkeit darüber gibt, dass die Parteienförderung zwei Jahre lang nicht erhöht werden soll. Der öffentliche Druck, den Parteichef Herbert Kickl aufgebaut hat, hat sich am Ende ausgezahlt und die FPÖ sieht dies als wichtigen Erfolg.

Die Grünen sprechen von einem richtigen Schritt und denken, dass es gut ist, dass die Politik ein Zeichen setzt, dass sie auch bei sich selbst spart. Die Oppositionspartei ist jedoch kritisch und denkt, dass es unglaublich ist, dass die Regierenden über die Erhöhung der Parteien- und Klubförderung diskutieren, während die Familienbeihilfe nicht valorisiert wird





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