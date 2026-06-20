Regenerieren im Lungau

Die Region Lungau im Salzburger Land bietet eine Vielzahl von Aktivitäten an, um Stress abzubauen und sich zu regenerieren. Hier können Besucher Waldyoga, Almsport und Bewusstseinsübungen erleben und lernen, wie man zur Ruhe kommt.

Die Region Lungau im Salzburger Land hat sich auf die Perfektion von Erholung spezialisiert. Hier können Besucher Stress abbauen und sich regenerieren lassen. Die Region bietet eine Vielzahl von Aktivitäten an, wie z.

B. Waldyoga, Almsport und Bewusstseinsübungen. Diese sollen helfen, den städtischen Alltagsstress zu überwinden. Der Hobbyimker Andreas Bauer warnt davor, sich bei Stress in die Nähe von Bienen zu begeben, da diese unter Stress sehr aggressiv werden. Die Region Lungau hat sich darauf spezialisiert, Menschen zu beibringen, wie man zur Ruhe kommt.

Die Erholung beginnt in Weißpriach mit sanftem Morgensport im Wald. Hier kann man aktiv werden und sich bemühen, den Ehrgeiz abzuschalten. Dabei hilft Katharina Bauer, die beim Morgenyoga auf einer Lichtung durch die Übungen leitet. Der Wald riecht nach schlammiger Erde und Klee.

Der Körper wird leicht, man hört die Bienen und die Kühe über die Almwiese summen und klingeln. Dann holt Katharina aus der Meditation wieder ins Hier zurück, in einen erwachsenen Körper, mit Alltag, Job, Verantwortung. Doch mit jeder Dehnung im Planetengruß fühlt sich alles ein kleines bisschen leichter an. Am Jägersee sollte man sich ans Ufer setzen und schauen.

Hier kann man lernen, 'zu sehen, was man in der Hektik nicht sieht'. Die Region Lungau hat in Zusammenarbeit mit der Paracelsus Medizinischen Universität verschiedene Regenerationszonen definiert. Die Ziele sind hochgesteckt: Gäste sollen ihre verbrauchten Kräfte zurückgewinnen, Resilienz gegen die Belastungen des Alltags aufbauen und in der Natur Körper und Seele heilen. Agnes Moser ist Wanderführerin und erklärt beim Spaziergang um den dunkelgrünen Jägersee, wie man lernt, 'zu sehen, was man in der Hektik nicht sieht'.

Wieder muss man gebremst werden, um nicht im Laufschritt den Schrittzähler glücklich zu machen, aber nicht unbedingt sich selbst. Agnes hält zurück, mahnt zum langsamen Gehen. Und gibt dann eine Übung auf: Man soll sich ein Platzerl am Ufer suchen, sich hinsetzen, die Aufmerksamkeit auf die Stelle lenken, wo man den Boden berührt. Wieder geht es um den Kontakt zu sich selbst, dem Wald, der Wiese, dem Jetzt.

Atmen, hören, fühlen. Man schaut Fischern beim Fischen zu und einer Libelle beim Sein. Jetzt könnte man sogar nochmal den Versuch mit den Bienen wagen. Doch es beginnt zu regnen.

Und schlechtes Wetter mögen sie noch weniger als Stress. Die Region Lungau ist leicht erreichbar von Wien über Salzburg nach Mariapfarr oder Wagrain. Mit dem Guest Mobility Ticket können Übernachtungsgäste für die Dauer des Aufenthalts alle öffentlichen Verkehrsmittel im Salzburger Land nutzen. Schöne Ferienhäuser (mit eigener Sauna im Haus) im Almdorf Omlach sind erhältlich.

Inkl. Honig vom Gastgeber Andreas Bauer zum Frühstück und Morgenyoga mit seiner Frau Katharina





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