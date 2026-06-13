Regenbogenparade lockt Hunderttausende in die Wiener Innenstadt

Die Regenbogenparade hat am Samstag die Wiener Innenstadt fest im Griff. Hunderttausende Menschen feierten auf der Ringstraße und dem Franz-Josefs-Kai. Die Zahlreiche Sperren sorgten für erhebliche Verkehrsbehinderungen rund um die City.

Die Regenbogenparade hat am Samstag die Wiener Innenstadt fest im Griff. Hunderttausende Menschen feierten auf der Ringstraße und dem Franz-Josefs-Kai. Die Zahlreiche Sperren sorgten für erhebliche Verkehrsbehinderungen rund um die City.

Die Stimmung war ausgelassen und friedlich. Die Veranstaltung verlief bis zum Nachmittag ohne besondere Zwischenfälle. Die Besucher standen Gruppen zusammen, hörten Musik, tranken und tanzten auf den Straßen der Innenstadt. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 300.000 Teilnehmern und Besuchern.

Die Regenbogenparade soll nach aktuellen Planungen bis etwa 19 Uhr dauern. Erst danach werden die Sperren schrittweise aufgehoben und die betroffenen Straßen wieder für den Verkehr freigegeben. Der ÖAMTC rät Autofahrern, deutlich mehr Fahrzeit einzuplanen und großräumig über die Stadtautobahnen oder den Handelskai auszuweichen. Wer nicht unbedingt mit dem Auto in die Innenstadt muss, sollte auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen.

Die Besucher nutzten das sommerliche Wetter für ein buntes Fest der Vielfalt





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