Regenbogenflagge in Innsbruck zerstört – HOSI Tirol spricht von gezielter Handlung

In Innsbruck wurde eine Regenbogenflagge vor den Räumlichkeiten der HOSI Tirol gewaltsam abgerissen, zerrissen und beschädigt. Die Organisation spricht von einem gezielten Angriff auf die LGBTQIA+-Community und kündigt an, sich nicht einschüchtern zu lassen.

In Innsbruck kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einem besorgniserregenden Akt der Gewalt und des Hass es gegen die LGBTQIA+ -Community. Die Regenbogenflagge , ein Symbol für Vielfalt , Gleichberechtigung und die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, queeren, intersexuellen und asexuellen Menschen, wurde vor den Vereinsräumen der HOSI Tirol gewaltsam abgerissen und zerstört.

Die Flagge, die als Zeichen der Offenheit und Akzeptanz dient, wurde nicht nur heruntergerissen, sondern auch zerrissen und wies deutliche Spuren eines mutmaßlichen Brandversuchs auf. Jayjay Kaiser, Obperson von HOSI Tirol, spricht von einer gezielten Handlung und nicht von bloßem Vandalismus. Die Flagge wurde im angrenzenden Gastgarten gefunden, wo sie am Mittwochabend entdeckt wurde. Der Vorfall stellt eine Eskalation gegenüber früheren Akten von Vandalismus dar, bei denen die Regenbogenflagge lediglich abgerissen wurde.

Das Zerreißen der Flagge und die Brandspuren deuten auf eine deutlich aggressivere und hasserfüllte Motivation hin. Kaiser betont, dass die Zerstörung der Flagge nicht nur eine Sachbeschädigung darstellt, sondern einen bewussten Angriff auf die Sichtbarkeit und den gesellschaftlichen Zusammenhalt der LGBTQIA+-Community. Die Regenbogenflagge ist international anerkannt als ein Symbol für die Rechte und die Würde aller Menschen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität. Ihre Zerstörung ist daher ein Angriff auf die grundlegenden Werte der Demokratie und der Menschenrechte.

Die HOSI Tirol sieht in diesem Vorfall ein klares Signal gegen Vielfalt und Akzeptanz und kündigt an, entschieden darauf zu reagieren. Die Organisation betont, dass sie sich nicht einschüchtern lassen und weiterhin für ihre Rechte und die Rechte aller LGBTQIA+-Menschen kämpfen wird. Die HOSI Tirol hat den Vorfall bei der Polizei dokumentiert und eine Anzeige erstattet. Die Ermittlungen sollen nun klären, wer für die Zerstörung der Flagge verantwortlich ist und welche Motive hinter der Tat stecken.

Kaiser fordert eine klare Botschaft an die Täter und an die Gesellschaft insgesamt: Hass und Gewalt dürfen keinen Platz haben. Die LGBTQIA+-Community und ihre Verbündeten müssen sich sicher fühlen und dürfen nicht durch Drohungen und Angriffe eingeschüchtert werden. Die HOSI Tirol ruft dazu auf, wachsam zu sein und jegliche Form von Diskriminierung und Hass zu bekämpfen. Die Organisation plant, die Regenbogenflagge umgehend zu ersetzen und weiterhin ein starkes Zeichen für Vielfalt und Gleichberechtigung zu setzen.

Der Vorfall in Innsbruck zeigt einmal mehr, dass der Kampf für die Rechte der LGBTQIA+-Community noch lange nicht abgeschlossen ist und dass es weiterhin notwendig ist, sich aktiv gegen Hass und Diskriminierung einzusetzen. Die Solidarität und Unterstützung aus der Bevölkerung sind dabei von entscheidender Bedeutung. Die HOSI Tirol dankt allen, die ihre Unterstützung angeboten haben und ruft dazu auf, gemeinsam für eine offene und tolerante Gesellschaft einzutreten





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