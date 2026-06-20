Die Gemeinde Villasimius hat eine neue Regelung beschlossen, die vor allem auf Sardinien heftige Diskussionen ausgelöst hat. Ab sofort dürfen Familien mit Kindern unter zehn Jahren und Personen ab 65 Jahren ihren Sonnenschirm mitbringen und sich mit natürlichen Schattenplätzen zufrieden geben. Alle anderen müssen auf den mitgebrachten Schattenspender verzichten. Die Maßnahme wurde beschlossen, um das empfindliche Ökosystem besser zu schützen und den Besucherandrang zu begrenzen, nachdem ein schwerer Waldbrand im Vorjahr zu erheblichen Schäden geführt hatte. Auch im beliebten Badeort Jesolo an der oberen Adria gibt es Änderungen. Dort werden die Abstände zwischen den einzelnen Liegebereichen vergrößert, was rund 20.000 Plätze wegfällt. Zusätzlich wurden "Rote Zonen" eingerichtet, die bereits im Vorfeld für Diskussionen gesorgt hatten. Wer seinen Sommerurlaub in Italien plant, sollte sich daher vor der Abreise über die örtlichen Bestimmungen informieren, da die neuen Regeln Auswirkungen auf die Tagesplanung haben könnten, insbesondere an stark besuchten Stränden.

Die Gemeinde Villasimius hat eine neue Regelung beschlossen, die vor allem auf Sardinien heftige Diskussionen ausgelöst hat. Ab sofort dürfen Familien mit Kinder n unter zehn Jahren und Personen ab 65 Jahren ihren Sonnenschirm mitbringen und sich mit natürlichen Schatten plätze n zufrieden geben.

Alle anderen müssen auf den mitgebrachten Schattenspender verzichten. Die Maßnahme wurde beschlossen, um das empfindliche Ökosystem besser zu schützen und den Besucherandrang zu begrenzen, nachdem ein schwerer Waldbrand im Vorjahr zu erheblichen Schäden geführt hatte. Auch im beliebten Badeort Jesolo an der oberen Adria gibt es Änderungen. Dort werden die Abstände zwischen den einzelnen Liegebereichen vergrößert, was rund 20.000 Plätze wegfällt.

Zusätzlich wurden "Rote Zonen" eingerichtet, die bereits im Vorfeld für Diskussionen gesorgt hatten. Wer seinen Sommerurlaub in Italien plant, sollte sich daher vor der Abreise über die örtlichen Bestimmungen informieren, da die neuen Regeln Auswirkungen auf die Tagesplanung haben könnten, insbesondere an stark besuchten Stränden





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