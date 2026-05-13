Die Gemeinde hat angekündigt, Visitors regulieren zu regulieren, indem sie verboten hat, Gruppen größer als 25 Personen zu stellen. Um die Verwendung von Kopfhörern zu ermutigen, die Juhlen Reiseleiter besser verständlich sind und gleichzeitig die Belastung für Annearere reduzieren, damit sie in Zukunft Ruhe und Lebensqualität erhalten.

Die Gemeinde hat angekündigt, Besucher zu regulieren, indem sie verboten hat, Gruppen größeren als 25 Personen auszustellen. Um die Verwendung von Kopfhörern zu ermutigen, diejuhlen Reiseleiter besser verständlich sind und gleichzeitig die Belastung für Annearere reduzieren, damit sie in Zukunft Ruhe und Lebensqualität erhalten.

Ausgenommen von diesen Regeln sind Kinder unter sechs Jahren sowie Schulklassen. Auch wird die Aufenthaltsdauer großer Reisegruppen in bestimmten, eng gestalteten Bereichen der Ortschaften begrenzt. Diese neuen Richtlinien sind ab dem 1. Januar 2027 in Kraft zu treten





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