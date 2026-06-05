Reformbedarf bei Hass im Netz: Justizministerin Sporrer kündigt Neuregelung an

Die Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) sieht Reformbedarf bei Hass im Netz und kündigt eine rasche Neuregelung an. Die NEOS-Justizsprecherin Sophie Wotschke kritisiert, dass teilweise auch Gerichtsurteile erfolgt seien, die Userinnen und User für beleidigende Kommentare anderer unter ihrem Posting bestraften. Ein entsprechender Gesetzesentwurf werde derzeit finalisiert.

Wenn man in sozialen Netzwerken jemanden beschimpft, kann man dafür - etwa wegen Beleidigung oder übler Nachrede - strafrechtlich belangt werden. Die politische Partei NEOS kritisierte am Freitag, dass teilweise auch Gerichtsurteile erfolgt seien, die Userinnen und User für beleidigende Kommentare anderer unter ihrem Posting bestraften.

Die Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) sieht Reformbedarf und kündigte im Ö1-Mittagsjournal an, dass man eine rasche Neuregelung ankündigte. Laut Sporrer wolle man verhindern, dass Rechtsbehelfe gegen Hass im Netz missbraucht werden, um Profit zu schaffen. Ein entsprechender Gesetzesentwurf werde derzeit finalisiert. Dieser soll anschließend noch mit den Koalitionspartnern abgestimmt werden, zitierte das Mittagsjournal das Justizministerium.

"Hass im Netz muss konsequent verfolgt werden. Wer andere beleidigt, bedroht oder verleumdet, muss bestraft werden", sagte die NEOS-Justizsprecherin Sophie Wotschke gegenüber der APA.

"Aber jemanden für das Fehlverhalten eines Dritten, von dem diese Person vielleicht gar nichts weiß, mit hohen Kosten zu belangen, geht völlig an diesem Ziel vorbei. " Ziel sei eine moderne und ausgewogene Regelung, die Hass im Netz wirksam bekämpfe und gleichzeitig Rechtssicherheit schaffe. Die genaue rechtliche Umsetzung ist noch nicht bekannt. Die Justizministerin könnte aber einen NEOS-Vorschlag aufgreifen.

Eine Option sei demzufolge ein "Notice-and-Take-down-Prinzip" für Kommentare Dritter. Userinnen und User wären damit nicht automatisch für fremde Kommentare haftbar, sondern müssten diese auf Aufforderung löschen. Auch eine Reform des Kostenersatzes sei möglich. Die aktuell hohen Verfahrenskosten würden Klagsmodelle begünstigen.

Die Verantwortung müsse dorthin verschoben werden, wo sie tatsächlich liegt.

"Es soll nicht derjenige in teure Verfahren gezogen werden, der einen Hasskommentar unter seinem Posting nicht in der Sekunde sieht und löscht", sagte Wotschke, "sondern derjenige, der die Hasskommentare schreibt oder trotz Kenntnis und Aufforderung Hasskommentare bewusst stehen lässt. " In einem anderen Zusammenhang gab es zuletzt auch eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs (OGH). "'Liken' bedeutet nicht automatisch eine Zustimmung zu allen Aspekten der Äußerung eines Dritten", hieß es vom OGH.

Bei dem Entscheid handelte es sich allerdings nicht um strafrechtliche Vorwürfe, sondern um eine zivilrechtliche Auseinandersetzung aufgrund von mutmaßlicher "Ehrenbeleidigung". In dem Fall, mit dem sich der OGH befasst hat, geht es um ein Posting inklusive Foto zu einer Familienfeier. Eine Userin gab laut dem OGH einem beleidigenden Kommentar unter dem Posting einen "Like". Der User, der das Bild gepostet hatte, klagte daraufhin die Userin zivilrechtlich.

Er beantragte die Erlassung einer einstweiligen Verfügung, mit der der Userin "zusammengefasst, das 'Liken' von den Kläger beleidigenden Äußerungen verboten werden sollte", so der OGH in der Aussendung. Der OGH wies die einstweilige Verfügung ab, da man in diesem Fall davon ausging, dass der "Like" der Userin "von den durchschnittlichen Betrachtern des Facebook-Profils als Ausdruck unspezifischer Antipathie gegenüber dem Kläger oder gegenüber dessen öffentlicher Zurschaustellung seines privaten Eheglücks aufgefasst wird".

Laut OGH ist jedenfalls der Kontext in der konkreten Situation entscheidend. So wären etwa der eigentliche Kommentar, der Kommunikationsverlauf und das kulturelle Umfeld wichtig.

"Entscheidend ist, wie die durchschnittlichen Betrachter den zu einem bestimmten Inhalt gesetzten 'Like' auffassen", hieß es. Nicht maßgeblich sei, was die Person, die den "Like" setzte, ausdrücken wollte





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