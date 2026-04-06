Reese Witherspoon: Liebesglück mit deutschem Finanzexperten – Geheimnisvolle Romanze in New York und Saint-Tropez

Die Schauspielerin Reese Witherspoon schwebt auf Wolke sieben und führt eine diskrete Beziehung mit dem deutschen Finanzexperten Oliver. Das Paar wurde im Juli 2024 erstmals zusammen in New York gesichtet. Romantische Urlaube in Saint-Tropez folgen. Heiratspläne sind derzeit nicht vorgesehen.

Reese Witherspoon schwebt im Liebesglück. Die 'Natürlich blond'-Darstellerin ist mit dem deutschen Finanzexperte n Oliver zusammen – und hüllt ihre Romanze in tiefstes Geheimnis. Das Paar wurde erstmals im Juli 2024 zusammen in New York City gesichtet, als sie per Helikopter landeten. Im vergangenen Sommer folgte ein romantischer Urlaub in Saint-Tropez , wo sie händchenhaltend auf einer Yacht fotografiert wurden. Hollywood-Glamour? Fehlanzeige. Reese setzt bewusst auf Diskretion .

'Sie liebt, was sie tut, aber nicht die berühmte Seite der Dinge und möchte ihr Privatleben privat halten', verriet eine Quelle, die dem Umfeld der Schauspielerin nahesteht. Dies sei auch der Hauptgrund, warum sie sich von Anfang an gegen eine Beziehung mit jemandem aus der Filmindustrie entschieden habe.\Oliver, der neue Mann an Reeses Seite, war früher Partner beim Investmentriesen KKR und gründete später Searchlight Capital Partners. Sein geschätztes Vermögen beläuft sich auf rund 383 Millionen Euro. Für Reese ein klarer Vorteil: 'Dass Oliver nicht in der Filmindustrie ist, war ein großer Pluspunkt, weil er ihr niemals die Show stehlen kann', so ein Insider, der die Situation genau kennt. Die Schauspielerin scheint ihre neue Liebe in vollen Zügen zu genießen und legt großen Wert darauf, ihre Beziehung fernab der Öffentlichkeit zu pflegen. Die Tatsache, dass Oliver nicht zur Prominenz gehört, scheint eine bewusste Entscheidung Reeses zu sein, um ihr Privatleben bestmöglich zu schützen. Die beiden scheinen ihre gemeinsame Zeit in vollen Zügen zu genießen, was sich in den romantischen Urlauben und den häufigen Reisen nach New York widerspiegelt. Die Schauspielerin verbringt nun mehr Zeit in der Metropole, wo sowohl Oliver als auch ihr Sohn Deacon leben. Es wird sogar gemunkelt, dass sie erwägt, sich eine Wohnung in New York zuzulegen, um näher bei ihren Liebsten zu sein.\Heiratspläne stehen für das Paar aktuell nicht zur Debatte. 'Sie sind Erwachsene, die sich einander verpflichtet haben. Sie brauchen kein Stück Papier, um ihre Verbindung zu zeigen', heißt es aus dem Umfeld der Schauspielerin. Reese war zuvor mit dem Talentagenten Jim Toth verheiratet, mit dem sie Sohn Tennessee hat. Zuvor war sie sieben Jahre mit dem Schauspielkollegen Ryan Phillippe verheiratet – aus dieser Ehe stammen die Kinder Ava und Deacon. Die Schauspielerin scheint nach all den Jahren in der Öffentlichkeit nun ihr Glück in einer ruhigeren, privateren Beziehung gefunden zu haben. Die Veränderung, die Reese durchmacht, ist deutlich spürbar. Ihre Prioritäten scheinen sich verschoben zu haben, wobei das Privatleben und die Ruhe im Vordergrund stehen. Die häufigen Reisen nach New York deuten auf eine tiefe Verbundenheit mit Oliver und die Sehnsucht nach einem gemeinsamen Lebensmittelpunkt hin. Man kann gespannt sein, wie sich diese Beziehung weiterentwickelt und ob Reese tatsächlich bald eine Wohnung in New York beziehen wird





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