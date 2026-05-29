Redmi Watch 6 NFC: Neue Funktionen für eine Smartwatch mit Kampfpreis

Die Redmi Watch 6 NFC von Xiaomi bietet neue Funktionen für eine Smartwatch, die auf den ersten Blick deutlich teurer wirkt, als sie tatsächlich ist. Mit dem NFC-Chip kann kontaktlos bezahlt werden, während eine billigere Version ohne NFC für 99,99 Euro erhältlich ist.

Zum Kampfpreis bringt die neu designte Redmi Watch 6 NFC von Xiaomi neue Funktionen mit, die früher deutlich teureren Uhren vorbehalten waren. Die Redmi Watch 6 NFC besitzt ein 2,07 Zoll großes AMOLED-Panel mit 432 x 514 Pixeln und einer Pixeldichte von 324 ppi.

Dazu kommen 60 Hertz Bildwiederholrate und laut Hersteller eine Spitzenhelligkeit von bis zu 2.000 Nits. Im Alltag macht sich das tatsächlich bemerkbar. Inhalte bleiben auch draußen bei direkter Sonne vergleichsweise gut lesbar. Besonders beim Schlafen oder beim Sport fällt das geringe Gewicht positiv – nämlich fast gar nicht – auf.

Die Uhr fühlt sich weniger wie ein billiges Fitnessband und mehr wie eine klassische Smartwatch an. Die Bedienung beim neuen Modell ist etwas direkter und weniger abhängig vom Touchscreen. Die Uhr soll möglichst unkompliziert funktionieren. Telefonieren direkt über die Uhr ist möglich.

Besonders in ruhigen Innenräumen versteht man Gesprächspartner klar genug. Für längere Telefonate ersetzt die Uhr aber kein Smartphone. Die lokale Musikspeicherung mit 512 Megabyte Speicher funktioniert nur mit Android-Smartphones





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Redmi Watch 6 NFC Smartwatch NFC-Chip Kampfpreis Kann Kontaktlos Bezahlt Werden Kann Musik Auf Der Uhr Speichern Und Abspielen Funktioniert Nur Mit Android-Smartphones

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