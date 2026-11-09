Red Bull und Rauch rodern 17 Hektar Wald in Baruth/Mark

Das Dosenwerk von Red Bull und Rauch in Baruth/Mark wird ausgebaut. 17 Hektar Kiefernwald weichen der Produktion. Umweltschützer protestieren und klagen.

Der Getränkehersteller Red Bull und der Partner Rauch haben im November die Rodung von 17 Hektar Kiefernwald in Baruth/Mark eingeleitet. Diese Maßnahme ist die Voraussetzung für den Bau eines neuen, hochmodernen Dosenwerks südlich von Berlin. Die Umweltschutzorganisationen und die lokale Bevölkerung kritisieren diesen Eingriff in die Natur vehement und haben sich bereits organisiert, um das Projekt zu blockieren. Die ersten Bäume sind bereits gefällt worden, was die Spannung zwischen industrieller Expansion und Naturschutz deutlich macht.

Rodung startet trotz massiver Proteste

Die Arbeiten zur Freimachung des Geländes begannen offiziell am Montag, den 2. November, wie das Medienhaus rbb24 berichtete. Am Sonntag zuvor hatten sich rund 30 Aktivisten auf einer bereits gerodeten Fläche versammelt, um lautstark gegen das Millionenprojekt zu demonstrieren. Die Initiative um Petra Liesenfeld kritisiert, dass eine Fabrik zur Verarbeitung von Aluminium und chemischen Stoffen an diesem Standort fundamental fehlplatziert sei. Besonders der immense Wasserverbrauch der geplanten Anlage sorgt für große Sorgen in der Region, da eine drohende Verknappung der Wasserressourcen befürchtet wird.

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Juristische Auseinandersetzung um den Baustopp

Dem Umweltverband Grüne Liga wird vorgeworfen, die Bedenken der Öffentlichkeit und der Naturschutzverbände durch das rasche Tempo der Rodungen zu ignorieren. Die Organisation versucht den Ausbau juristisch zu stoppen. Ein früherer Antrag zur vorläufigen Unterbindung der Rodungen wurde vom Oberverwaltungsgericht jedoch abgelehnt. Aktuell wird über einen weiteren Eilantrag gegen den bestehenden Bebauungsplan noch nicht abschließend entschieden. Dieser Rechtsstreit bleibt ein zentrales Element im Kampf gegen die industrielle Nutzung des Waldgebietes.

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Industrielle Expansion und Investitionspläne

Red Bull und Rauch rechtfertigen den Ausbau mit wirtschaftlichen Notwendigkeiten und der Schaffung von Arbeitsplätzen. Das bestehende Werk in Baruth produziert derzeit bereits mehr als 400.000 Dosen und über 100.000 PET-Flaschen pro Stunde. Durch die Erweiterung soll die Produktion deutlich gesteigert werden, sodass die Getränkedosen künftig nicht nur abgefüllt, sondern auch direkt vor Ort hergestellt werden. Für diese massive Expansion ist eine Investition in dreistelliger Millionenhöhe geplant, die den Standort langfristig als zentralen Produktionshub festigen soll.

Ausgleichsmaßnahmen und künftige Beschäftigung

Der Projektkoordinator Björn Hofbauer verspricht, dass die Eingriffe in die Natur durch neue Wald- und Grünflächen kompensiert werden. Diese sollen insgesamt sechsmal so groß sein wie die gerodete Fläche, wobei 98 Prozent davon im direkten Umland von Baruth angesiedelt sein werden. Bislang ist die Rodung jedoch erst für eine Teilfläche von rund 8,4 Hektar genehmigt. Mit dem neuen Werk könnten künftig bis zu 600 Menschen am Standort arbeiten, was einer Verdopplung der aktuellen Personalzahl entspricht. Die Zukunft des Projekts hängt nun davon ab, ob der aktuelle Bebauungsplan vor Gericht Bestand hat.