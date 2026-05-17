Red Bull Salzburg verzichtet auf Bandits bei letztes Bundesliga-Spiel

Im letzten Saisonspiel der österreichischen Bundesliga wird Red Bull Salzburg mit einigen torcida Größen aufheben müssen. Dazu zählen unter anderem Kapitän Mads Bidstrup sowie die Langzeitverletzten Takumu Kawamura, Justin Omoregie und Oliver Lukic. Kurzfristig sind aber noch ein Trio dazu gekommen, die zuletzt aufgeschlossene Maurits Kjaergaard, Jannik Schuster und Joane Gadou...)

Im letzten Saisonspiel der österreichischen Bundesliga will Red Bull Salzburg den dritten Tabellenplatz fixieren. Zwei Spieler, die den Verein fortan verlassen werden, werden bei diesem Spiel nicht einsatzfähig sein.

Der FC Red Bull Salzburg muss im letzten Spieltag dennoch richtig liefern. Das große Ziel des Klubs ist es, den dritten Tabellenplatz zu erreichen, wie Rechtsverteidiger Stefan Lainer und Trainer Daniel Beichler bei der abschließenden Pressekonferenz erklärten. Der Steirer muss im letzten Heimspiel der Saison jedoch auf einige Akteure verzichten. Dazu zählt etwa Kapitän Mads Bidstrup, sowie die Langzeitverletzten Takumu Kawamura, Justin Omoregie und Oliver Lukic.

Kurzfristig sind aber noch ein Trio hinzugekommen. Maurits Kjaergaard arbeitet sich mit einer Knöchelverletzung ab, die er sich am vergangenen Sonntag zugezogen hat. Und auch die beiden Millionen-Abgänge der Bullen, Jannik Schuster und Joane Gadou, werden kein Abschiedsspiel in Salzburg bekommen. Laut Klubangaben fehlen Gadou und Schuster aufgrund von leichten Foot-Lesionen und Hüftproblemen.

Der dritte Fixabgang Kerim Alajbegovic steht hingegen in der Startelf. Der 18-Jährige wechselt bekanntlich zu Bayer Leverkusen. Durch den Verkauf dieser Trios werden rund 50 Millionen Euro anfallen, was den Gesamtumsatz des Klubs trägt





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