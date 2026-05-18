Red Bull Salzburg trennt Trainer Daniel Beichler

Red Bull Salzburg hat Trainer Daniel Beichler mit sofortiger Wirkung freigestellt. Der 37-Jährige muss seinen Posten räumen, nachdem er die Mannschaft Mitte Februar übernommen hatte und insgesamt 14 Spiele lang betreute. Der große Turnaround blieb aus, und die sportlichen Leistungen waren nicht so, wie die Verantwortlichen erwartet hatten. Mit Rang drei in der Liga und einem Punkteschnitt von lediglich 1,07 war die Saison insgesamt weit hinter den Erwartungen zurück.

Jetzt ist es offiziell: Red Bull Salzburg hat Trainer Daniel Beichler mit sofortiger Wirkung freigestellt. Der 37-Jährige muss nur einen Tag nach der 1:3-Niederlage gegen Hartberg seinen Posten räumen.

Beichler hatte die Salzburger erst Mitte Februar übernommen und betreute die Mannschaft insgesamt 14 Spiele lang. Der ehemalige Co-Trainer sollte den taumelnden Serienmeister wieder stabilisieren, der große Turnaround blieb allerdings aus. Sport-Geschäftsführer Marcus Mann erklärte die Entscheidung am Montag deutlich: 'Leider waren die Wochen unter Daniel Beichler als Cheftrainer nicht so, wie wir uns das erwartet hatten. Wir wissen, dass er die Mannschaft in einer durchaus schwierigen Situation übernommen und viel versucht hat, um den Turnaround zu schaffen.

Am Ende waren weder die Ergebnisse noch die sportlichen Leistungen so, wie wir sie von unserer Mannschaft erwarten, weshalb wir jetzt diesen Schritt setzen müssen.

' Mit Rang drei in der Liga blieb die Saison insgesamt weit hinter den Erwartungen zurück. Der einstige Dominator des österreichischen Fußballs wirkte über weite Strecken instabil und ließ vor allem offensiv vieles vermissen. Beichler kam in der Liga auf einen Punkteschnitt von lediglich 1,07 - viel zu wenig für die ambitionierten 'Bullen'. Wer die Mannschaft künftig übernehmen wird, ist noch offen.

Neben Beichler scheiden auch die Co-Trainer Raphael Ikache, der in die Red-Bull-Akademie zurückkehren wird, und Zlatko Junuzovic aus dem Trainerteam aus





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