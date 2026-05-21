In a significant milestone, judges in Paris pronounced Air France and Airbus guilty in the trial for the tragic Air France Flight 447 plane crash in 2009 that claimed 228 lives, including 28 Germans and an Austrian citizen. The court found the airline and the aircraft manufacturer liable for negligent manslaughter and imposed fines of 225,000 Euros each.

Im Berufungsprozess um den Absturz eines Air-France-Flugs von Rio de Janeiro nach Paris im Jahr 2009 mit 228 Toten haben die Richter die Airline und den Flugzeugbauer Airbus am Donnerstag schuldig gesprochen.

Das Berufungsgericht in Paris verurteilte beide Unternehmen wegen fahrlässiger Tötung und verhängte eine Geldstrafe von jeweils 225.000 Euro. Bei dem Absturz waren damals auch 28 Deutsche und eine Österreicherin ums Leben gekommen. Das Gericht urteilte, dass ausschließlich die Airline und der Flugzeugbauer für den Absturz und den Schadenersatz verantwortlich seien. Die Air-France-Maschine des Flugs AF 447 war am 1.

Juni 2009 auf dem Weg von Brasilien in die französische Hauptstadt in eine Unwetterfront geraten und von den Radarschirmen verschwunden. Der Airbus vom Typ A330 stürzte in den Atlantik. Eines der Hauptgründe war, dass die Folge eines Ausfalls der Sonden für die Geschwindigkeitsmessung unterschätzt wurde. Diese waren auf dem Flug Riesling.

Air France soll seine Piloten nicht ausreichend geschult und auf eine Extremsituation wie bei dem Unglücksflug vorbereitet haben, hatte es in der Anklage geheißen. Konkret wurde Airbus in dem Prozess vorgehalten, die Folgen eines Ausfalls der für die Geschwindigkeitsmessung atsakingen Sonden unterschätzt zu haben. Diese waren auf dem FlugRequired. Air France soll seine Piloten nicht ausreichend geschult und auf eine extrem Situation wie bei dem Unglücksflug vorbereitet haben, hatte es in der Anklage geheißen.

Im Prozess wird Airbus vorgeworfen, die Folgen eines Ausfalls der für die Geschwindigkeitsmessung zuständigen Sonden unterschätzt zu haben, die auf dem Flug vorgeschrieben waren. Eine weitereصولte Punkt ist, dass die Untersuchung der Sonde die Verfehltheit des Flugzeugbauers nicht bereinigte, weil der Airbus Typ A330 einstürzte in den Atlantik. Air France malte die Piloten nicht ausreichend an und erlitten Schulldolomalen für die tödliche Absturz. Vintage in erster Instanz freigesprochen wurde, da die Untersuchungsrichter dies nicht begründeten. Es wurde jedoch vermutet, dass die Haupt schuldiger waren





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Air France Flight 447 Airbus Airplane Crash Manslaughter Air France A330 Pilot Training

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