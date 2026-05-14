Rechtsverteidiger prüft „formale Gründe“ für erneute Verfolgung

Ein Anwalt prüft „formale Gründe“ für eine erneute Verfolgung eines 42-Jährigen, der vor zwölf Jahren angeklagt wurde, eine Studentin getötet zu haben. Die Anklage beruht auf einer DNA-Spur des Angeklagten auf dem Filter einer Zigarette, die am Tatort gefunden wurde.

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen.

Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen: ie in Innsbruck eingebrachte Mordanklage gegen einen 42-Jährigen, der mit der 2005 getöteten Waldviertler Studentin Daniela Kammerer in Zusammenhang gebracht wird, wird von der Rechtsvertretung des Beschuldigten beeinsprucht. Anwalt Mathias Kapferer bestätigte einen entsprechenden Bericht der „Tiroler Tageszeitung“ (Donnerstag). Er will „formale Gründe“ geprüft wissen. Der 42-Jährige, der in Australien lebt, werde aber jedenfalls zu einer allfälligen Verhandlung nach Innsbruck kommen.

Die Anklage ist Kapferer eigenen Angaben zufolge vor einer Woche zugestellt worden, er werde den Einspruch nächste Woche abgeben. Dem ehemaligen Studienkollegen von Kammerer wird vorgeworfen, diese in den frühen Morgenstunden des 23. Juni 2005 durch zwei wuchtige Messerstiche in Brust und Rücken getötet zu haben. Ein Pensionist fand die blutüberströmte Leiche der Niederösterreicherin vor einer Telefonzelle im Innsbrucker Rapoldipark.

Der 42-Jährige hatte bereits vor mehr als zwölf Jahren als „dringend tatverdächtig“ gegolten. Er war kurz vor Weihnachten 2013 - aus Australien kommend - am Flughafen Wien-Schwechat von „Cold Case“-Experten des Bundeskriminalamts festgenommen worden. Damals hatte sich der Verdacht gegen den Angeklagten auf verschiedene Indizien gestützt, unter anderem auf seine DNA-Spuren an der Kleidung des Opfers.

Nachdem sich diese als nicht so stichhaltig erwiesen hatten wie zunächst angenommen, wurde der Mann nach sieben Wochen enthaftet und das Ermittlungsverfahren im Februar 2014 eingestellt. Nun fußt die Anklage auf einer DNA-Spur des Angeklagten auf dem Filter einer nur wenig angerauchten Zigarette, die in der Telefonzelle abgelegt war. Die Staatsanwaltschaft schließt, dass der Angeklagte am Tatort gewesen sein muss.

Der Tatverdacht habe sich „wieder erhärtet", auf Basis aller nunmehr vorliegender Ermittlungsergebnisse gebe es nur noch gegen den 42-Jährigen einen „konkreten Verdacht". Kapferer sah schon damals die Anklage „auf schwache Beine gestellt". Das bekräftigte er auch am Donnerstag. Bei seinem Einspruch werde es um die Klärung der Frage gehen, ob sein Mandant in der Sache überhaupt ein zweites Mal verfolgt werden darf.

Die Zigarette sei immer schon vorgelegen, seinen Angaben zufolge wären die Untersuchungsmethoden auch 2013 schon gut genug gewesen, um dort DNA so wie heute verwertbar zu machen. Das Strafrecht folge dem Grundsatz „Ne bis in idem“ („nicht zweimal in derselben Sache") und ziehe diesbezüglich eine enge Grenze, so Kapferer





noen_online / 🏆 15. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rechtsverteidiger Anklage DNA-Spur Tatort Verfolgung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Freispruch nach Todesschuss: Urteil-Protest in PrüfungEinbrecher erschossen: Nach Freispruch in Salzburg prüft die Staatsanwaltschaft Protest gegen Urteil. Haftentschädigung im Gespräch.

Read more »

7 starke Gründe für Retreats in Österreich und wissenswertesWarum Retreats in Österreich boomen: Die besten Konzepte, Hotels, Kosten und Trends für mentale Erholung und Auszeit entdecken.

Read more »

Viele Filialen in Graz - Beliebter Eis-Produzent in Graz ist pleiteSax-Eis Graz: Beliebter Eis-Produzent insolvent – Konkursverfahren eröffnet, viele Filialen betroffen. Gründe und Auswirkungen werden geprüft.

Read more »

Kalifornien prüft mögliche Verstöße bei WM-TicketsDer US-Bundesstaat Kalifornien hat vom Fußball-Weltverband (FIFA) Klarstellungen wegen möglicher Verstöße im Zusammenhang mit dem WM-Ticketverkauf ...

Read more »