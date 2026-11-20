Das Arbeits- und Sozialgericht in Wien behandelt den Kündigungsprozess von Ex-ORF-Chef Roland Weißmann. Er wirft dem Sender Motivkündigung vor.

Am Freitag hat die gerichtliche Auseinandersetzung zwischen dem ehemaligen ORF -Generaldirektor Roland Weißmann und dem öffentlich-rechtlichen Sender ORF neue Dynamik erhalten. Weißmann, der im März nach öffentlichen Vorwürfen zurückgetreten war, kämpft am Arbeits- und Sozialgericht in Wien gegen seine im April bekannt gewordene Kündigung an. Sein Anwalt Oliver Scherbaum sieht in der Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine motivierte Kündigung, die nicht auf sachlichen Gründen beruht. Ein im Verlauf des Prozesses angestrebter Vergleich scheiterte zu Beginn der Verhandlung, jedoch signalisierte Weißmann weiterhin Gesprächsbereitschaft auf Seiten des Klägers.

Verfahrensablauf und geplante Vernehmungen

Der Prozessvormittag stand ganz im Zeichen der geplanten Einvernahmen der beiden Hauptbeteiligten. Für den Freitag waren detaillierte Vernehmungen von Roland Weißmann sowie der aktuellen ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher angesetzt. Die gerichtliche Sitzung war bis zum späten Nachmittag des Tages terminiert, um genügend Zeit für die Aussage der betroffenen Parteien zu gewährleisten. Die Justizbehörde versucht in diesem Rahmen, die widersprüchlichen Darstellungen der Seiten zu rekonstruieren und eine fundierte Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen zu schaffen.

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Hintergrund des Konflikts und gegenseitige Vorwürfe

Die rechtlichen Schritte haben ihren Ursprung in der Beschwerde einer ORF-Mitarbeiterin, die mittlerweile dienstfrei gestellt wurde. Diese wandte sich mit Nachrichten, Tonaufnahmen und expliziten Bildern, die ihr von Roland Weißmann zugesandt worden waren, an die Spitze des ORF-Stiftungsrats. Als zentrale Forderung nannte die Angeklagte in ihrem Bericht den Rückzug des damaligen Geschäftsführers. Der Sender reagierte daraufhin mit der Meldung über den Rücktritt von Weißmann und erwähnte dabei explizit Vorwürfe der sexuellen Belästigung. Die Beschwerdeführerin hatte später präzisiert, dass Weißmann wiederholt versucht habe, die Beziehung über eine reine Freundschaft hinauszuführen, was sie konsequent abgelehnt habe.

Position von Roland Weißmann und seine Verteidigung

Roland Weißmann bestreitet sämtliche Anschuldigungen sexueller Belästigung kategorisch und führt aus, es habe sich um eine Beziehung auf beiden Seiten gehandelt. Als Beleg für seine Version der Ereignisse verweist er auf weitere Chat-Verläufe, die von der Staatsanwaltschaft Wien sichergestellt wurden, sowie auf heimlich von der Frau mitgeschnittene Telefonate. Diese Materialien sollen laut seiner Darstellung ein gänzlich neues Bild der tatsächlichen Umstände zeichnen. Die Anwältin der Klägerin wies diese Argumentation zurück und sprach in diesem Zusammenhang von einer klassischen Täter-Opfer-Umkehr, um die Glaubwürdigkeit der vorgelegten Beweise infrage zu stellen.

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Rechtliche Situation und Ermittlungen der Staatsanwaltschaft

Parallel zum arbeitsrechtlichen Streit läuft ein strafrechtliches Verfahren. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt weiterhin aufgrund eines Anfangsverdachts. Dieser Status wurde durch einen Strafantrag von Roland Weißmann ausgelöst, der die ORF-Mitarbeiterin und deren Anwalt wegen des Verdachts der schweren Erpressung sowie des Missbrauchs von Tonaufnahmen anzeigen ließ. Diese parallelen juristischen Fronten sorgen für eine komplexe Rechtslage, bei der zivilrechtliche Ansprüche und strafrechtliche Vorwürfe ineinandergreifen und die Beweiswürdigung durch verschiedene Instanzen erschweren.

Argumentation des ORF und wirtschaftliche Forderungen

Der ORF, der unter der Führung von Ingrid Thurnher das Dienstverhältnis mit dem Ex-Chef beendete, begründete seine Entscheidung mit der Feststellung, dass zwar keine sexuelle Belästigung im rechtlichen Sinne vorliege, jedoch Verhaltensweisen, die mit einer Führungsfunktion nicht vereinbar seien. Der Sender betonte in einer Aussendung am Freitag, dass ein sehr hohes Maß an Integrität gefordert werde und jedes Verhalten zu unterlassen sei, das dem Unternehmen schaden könne. Es wurden zudem gesetzlich vorgeschriebene Fristen und kollektivvertragliche Kündigungsfristen als eingehend erklärt. Zusätzlich klagt Weißmann auf immateriellen Schadensersatz wegen vermuteter Datenschutzverletzungen in der Berichterstattung und fordert die Auszahlung des Restgehalts sowie Pensionskassenbeiträge, die er aufgrund der verhinderten zweiten Amtsperiode als entgangen betrachtet.