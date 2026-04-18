Rechtspopulisten demonstrieren in Mailand gegen Migration, Gegendemonstranten ebenfalls auf den Beinen

Mehrere tausend Anhänger der rechtspopulistischen Fraktion Patrioten für Europa versammelten sich am Samstag in Mailand, um gegen irreguläre Migration zu protestieren. Angeführt von Geert Wilders, Matteo Salvini und Jordan Bardella, riefen die Redner zu einem gemeinsamen Kampf für die Grenzen Europas auf. Gleichzeitig fand eine größere Gegendemonstration von linksgerichteten Gruppen statt, während die Polizei beide Lager trennte.

In Mailand versammelten sich am Samstag mehrere tausend Menschen zu einer Kundgebung der rechtspopulistischen Fraktion Patrioten für Europa , die sich gegen irreguläre Migration richtete. Der niederländische Politik er Geert Wilders ergriff vor der imposanten Kulisse des Mailänder Doms das Wort und äußerte sich eindringlich über die Auswirkungen der Masseneinwanderung. Er sprach davon, dass die ursprünglichen Einwohner Europa s von einem Tsunami der Masseneinwanderung getroffen worden seien. Seine Worte spiegelten die tiefe Besorgnis und den Unmut wider, den viele Menschen angesichts der anhaltenden Migration sbewegungen empfinden. Wilders betonte die Notwendigkeit, die Souveränität und die kulturelle Identität der europäischen Nationen zu bewahren. Die Veranstaltung diente als Plattform, um die gemeinsamen Anliegen und politischen Ziele der beteiligten Parteien zu artikulieren und ihre Botschaft an die breite Öffentlichkeit zu tragen.

Neben Geert Wilders nahmen auch prominente Vertreter der europäischen rechten Szene an der Kundgebung teil. Matteo Salvini, der Chef der italienischen Lega-Partei und amtierende Vize-Ministerpräsident, sowie Jordan Bardella, der Vorsitzende des französischen Rassemblement National (RN), standen gemeinsam auf der Bühne. Salvini nutzte die Gelegenheit, um dem abgewählten ungarischen Regierungschef Viktor Orbán, der nicht persönlich anwesend sein konnte, seinen Dank auszusprechen. Er würdigte Orbáns Einsatz für die Verteidigung der Grenzen und seinen Kampf gegen Menschenhändler und Waffenhändler. 'Lieber Viktor, Du hast die Grenzen verteidigt und Menschenhändler und Waffenhändler bekämpft', rief Salvini der Menge zu. Er appellierte an die Anwesenden, diesen Kampf gemeinsam fortzusetzen, 'für die Freiheit und die Herrschaft des Rechts'. Damit unterstrich er die gemeinsame Vision einer stärkeren, grenzsichereren und souveräneren Europäischen Union.

Jordan Bardella richtete ebenfalls eine Botschaft an die Menge und äußerte sich optimistisch über die Zukunft seiner Partei. Er erklärte, dass der Sieg des Rassemblement National bei der französischen Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr in Reichweite sei. Diese Aussage gewinnt an Bedeutung, da Bardella selbst als Präsidentschaftskandidat in Betracht gezogen wird, sollte Marine Le Pen, die Fraktionsvorsitzende des RN, im Juli in einem Berufungsverfahren im Zusammenhang mit veruntreuten EU-Geldern die Kandidatur für politische Ämter untersagt werden. Die politische Landschaft in Europa zeigt sich in Bewegung, und solche Kundgebungen unterstreichen die wachsende Bedeutung rechtspopulistischer Bewegungen in verschiedenen Mitgliedsstaaten.

Die Veranstaltung der Patrioten für Europa fand nicht im Stillen statt. Nur wenige hundert Meter entfernt formierte sich eine Gegendemonstration, zu der linksgerichtete Gruppierungen aufgerufen hatten. Auch hier zogen mehrere tausend Teilnehmer durch die Straßen Mailands, um ein deutliches Zeichen gegen die Politik und die Aussagen der rechten Demonstranten zu setzen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, um die beiden gegensätzlichen Lager voneinander abzuschirmen und jegliche Eskalation zu verhindern. Diese Situation verdeutlicht die polarisierte gesellschaftliche Stimmung, die in vielen europäischen Ländern im Hinblick auf Themen wie Migration und nationale Identität herrscht.

Interessanterweise fiel die Kundgebung der Patrioten für Europa mit einem anderen bedeutenden Treffen zusammen: in Barcelona kamen linksgerichtete Staats- und Regierungschefs aus aller Welt zusammen. Bei ihrem Treffen in Spanien beschworen die Teilnehmer ihren Zusammenhalt und erklärten ihre Entschlossenheit, die Demokratie vor den Bedrohungen durch Rechtspopulisten zu schützen. Dieser zeitliche und räumliche Kontrast zwischen den beiden Veranstaltungen in Mailand und Barcelona unterstreicht die tiefen ideologischen Gräben, die derzeit die europäische Politik prägen, und wirft gleichzeitig ein Schlaglicht auf die unterschiedlichen Visionen für die Zukunft des Kontinents. Die Debatte um Migration und die Ausrichtung der europäischen Politik wird zweifellos weiter an Fahrt aufnehmen





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