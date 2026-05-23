Rechtslage: Wie Eltern mit Studium finanzieren müssen und wann der Staat einspringt

Das Wiener Duo berichtet über Rechtsfragen rund um das Thema Elternschaft und Studienfinanzierung. Es wird gefragt, ob Eltern den Kindern ein Studium finanzieren müssen und was diese Finanzierungschancen sind. Auch wird untersucht, wann der Staat mit finanzieller Hilfe eingreift und wann und wie das Studium gefördert wird.

Zwei Anwälte, zwei Ansichten, eine Rechtslage: Das Wiener Duo erzählt Geschichten aus seiner Ehe, beantwortet Fragen, die uns im Alltag beschäftigen, erklärt, was vor Gericht zählt – und wie er oder sie die Causa sieht.

Schon seit Jahren sorgt die Student Dept Crisis in den USA für Aufregung. Aufgrund der im Schnitt höchsten Studiengebühren weltweit mussten sich immer mehr Studenten immer höher verschulden. Abgesehen vom Kauf eines Eigenheims ist ein Studium die mit Abstand größte Verschuldungsquelle für private Haushalte. Über 40 Millionen Menschen stehen mit mehr als 1,6 Billionen US-Dollar in der Kreide.

Das Thema beschäftigte sogar den Supreme Court, der vor drei Jahren einem Wahlversprechen des damaligen Präsidenten Biden eine Absage erteilte





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Studienfinanzierung Rechtslage Elternschaft Unterhaltspflicht Familienbeihilfe Rechtliche Anforderungen Für Eltern Studienerfolg

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