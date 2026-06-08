Rechtsextremismus in Tirol: Mann nach Heil-Hitler-Rufen in Straßenbahn angezeigt

Ein 32-jähriger Mann ist nach Heil-Hitler-Rufen in einer Innsbrucker Straßenbahn angezeigt worden. Der Vorfall ist nicht das erste Mal, dass die Tiroler Polizei in den letzten Wochen mit rechtsextremem Gedankengut beschäftigt war.

Ein 32-jähriger Mann, der in Innsbruck wohnhaft ist und polnischer Staatsbürger ist, hat am Sonntagabend in einer Innsbrucker Straßenbahn für einen Eklat gesorgt. Er rief mehrmals lautstark 'Heil Hitler' und führte damit eine Anzeige nach dem Verbotsgesetz zur Folge herbei.

Der Vorfall ereignete sich kurz vor 19.30 Uhr in der Straßenbahnlinie 5. Laut ersten polizeilichen Erhebungen soll den Rufen eine Streitigkeit mit anderen Fahrgästen vorangegangen sein. Der Mann schrie die NS-Parole für andere Passagiere gut hörbar. Dieser Vorfall ist nicht das erste Mal, dass die Tiroler Polizei in den letzten Wochen mit rechtsextremem Gedankengut beschäftigt war.

In den letzten Wochen kam es bereits mehrmals zu ähnlichen Szenen. So kam es in einem Railjet vor rund zwei Wochen zu ähnlichen Szenen. Dort soll eine Gruppe von wohl in Tirol stationierten Soldaten rassistische und antisemitische Aussagen getätigt haben, auch rechtsextreme Songs sollen abgespielt worden sein. Die Ermittlungen laufen noch.

Anfang Mai wiederum kam es in der Zillertalbahn zu einem ähnlich gelagerten Vorfall. Auf dem Weg zum 'Gauder Fest' sollen drei Personen wiederholt den Hitlergruß gezeigt und 'Sieg, Sieg. Sieg. Heil.

Heil. Heil' gebrüllt haben sollen. Drei Tatverdächtige im Alter von 15, 16 und 18 Jahren wurden dabei ausgeforscht





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