Das Landgericht Hof klärt am 30. November den Streit darüber, ob der 136,4 Kilogramm schwere Issigau-Meteorit in Issigau oder Gattendorf gefunden wurde. Die genaue Identität und der Herkunftsort bleiben umstritten.

Ein gravierender Unklarheitsherrscht seit einigen Monaten regarding den genauen Fundort des Issigau-Meteorit en, des schwersten und größten seiner Art in Deutschland. Das Landgericht Hof muss diesen Konflikt am Montag, dem 30. November, in einem zivilrechtlichen Verfahren klären. Bisher ging die Wissenschaft davon aus, dass das 4,6 Milliarden Jahre alte Himmelskörper-Exemplar im Jahr 2020 in Reitzenstein entdeckt wurde. Die Behauptung stand im Widerspruch zu den Darstellungen der Familie von Waldenfels, die einen viel früheren Fund in Gattendorf behauptet.

Widersprüchliche Angaben zum Funddatum und Ort

Das Landesamt für Umwelt (LfU) und die wissenschaftliche Gemeinschaft stützten sich lange auf die Information, dass der 136,4 Kilogramm schwere Stein während Baggerarbeiten auf einem privaten Grundstück in der Gemeinde Issigau im Landkreis Hof ans Licht kam. Diese Angabe wurde in offiziellen Publikationen des LfU festgehalten, die den Meteoriten als nationales Highlight darstellten. Die genauen Umstände der Entdeckung sollten nun vor Gericht überprüft werden, da die Behörde sich aufgrund des anhängigen Rechtsstreits aktuell nicht öffentlich zu den Details äußert.

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Im Gegensatz dazu vertritt Caroline Freifrau von Waldenfels die Auffassung, dass der Meteorit bereits in der Mitte der 1980er-Jahre entdeckt wurde. Ihr Vater war zu diesem Zeitpunkt Eigentümer des Guts der Familie in Gattendorf. Demnach hatte ein Mitarbeiter bei landwirtschaftlichen Pflugarbeiten einen异常 großen und schweren Stein entdeckt, der sich in der Ausrüstung verkeilt hatte. Dieser Vorfall soll damals unter den Beschäftigten des Gutes große Aufmerksamkeit erregt haben, obwohl niemand ahnte, dass es sich um einen bedeutenden Himmelskörper handelt.

Laut der Darstellung von Waldenfels verblieb der Stein jahrelang auf dem Gut Gumpertsreuth, bevor der damalige Gutsverwalter ihn mit auf sein privates Grundstück in Issigau nahm. Er nutzte das Objekt angeblich als dekoratives Element in der Landschaftsgestaltung seines Grundstücks. Dort lag der Stein until 2018, als der frühere Verwalter das Anwesen und das Grundstück verkaufte und nach Norddeutschland zog. Der Verkauf des Grundstücks in Issigau erfolgte an eine Person, die später als offizieller Finder des Meteoriten bekannt wurde.

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Rechtliche Positionen der beteiligten Parteien

Der Anwalt von Caroline Freifrau von Waldenfels, Burkhard Oexmann, erläuterte die Chronologie der Ereignisse vor Gericht. Er betonte, dass der Stein lange Zeit als gewöhnliches Dekorationselement gedient habe, bevor er in den Besitz des jetzigen Antragstellers gelangte. Die Familie macht geltend, dass der ursprüngliche Fundort Gattendorf war und die spätere Identifizierung im Jahr 2020 lediglich die wissenschaftliche Bestätigung eines bereits bekannten Objekts darstellte. Dies untergräbt die Ansprüche auf den offiziellen Finderstatus des Mannes aus Reitzenstein.

Die Verteidigung des Mannes aus Reitzenstein, vertreten durch den Rechtsanwalt Falk Schüttig, hält strikt an der Version des offiziellen Fundes fest. Schüttig erklärte, dass sein Mandant den Stein, der später als Meteorit "Issigau" identifiziert wurde, im Jahr 2020 während Bau- und Gestaltungsarbeiten auf seinem Grundstück in Reitzenstein entdeckte. Er betonte, dass der Finder die ungewöhnliche Beschaffenheit des Steins sofort erkannte und主动 die wissenschaftliche Untersuchung durch anerkannte Fachleute ermöglichte. Diese aktive Rolle bei der Identifizierung soll den Finderstatus rechtfertigen.

Falk Schüttig fügte hinzu, dass sein Mandant erhebliche persönliche Ressourcen und eigene Mittel in die Untersuchung des außergewöhnlichen Fundes investiert hat. Darüber hinaus habe er sich konsequent für die öffentliche Zugänglichkeit des Meteoriten eingesetzt. Diese Argumentation zielt darauf ab, nicht nur den physischen Fund, sondern auch den wissenschaftlichen und kulturellen Beitrag des Finders hervorzuheben, unabhängig vom Ausgang des Gerichtsverfahrens. Die rechtliche Bewertung wird klären müssen, ob der physische Fundort oder die wissenschaftliche Aktivität den Status des "Finders" definiert.

Wissenschaftliche Herkunft und weitere Verfahren

Ungeachtet des rechtlichen Streits um die genauen Fundumstände ist die wissenschaftliche Einordnung des Meteoriten gut dokumentiert. Der Issigau-Meteorit stammt aus dem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Laut Angaben des LfU traf er mit einer Geschwindigkeit von rund 70.000 Kilometern pro Stunde vor etwa 29.000 Jahren auf die Erde. Diese Daten basieren auf analytischen Untersuchungen, die durch die Bemühungen der beteiligten Parteien ermöglicht wurden und die historische Bedeutung des Stücks unterstreichen.

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Derzeit wird der Meteorit sicherheitshalber beim Amtsgericht Bamberg verwahrt, während die rechtlichen Auseinandersetzungen über den Finderstatus andauern. Die Klärung durch das Landgericht Hof wird nicht nur den Status des Stücks definieren, sondern auch Präzedenzfälle für die Behandlung ähnlicher Funde schaffen. Die genauen Parameter des Steins, sein Gewicht und sein Alter bleiben dabei unbestritten, doch die Frage der menschlichen Interaktion im Zeitpunkt der Entdeckung bleibt der Kernpunkt des juristischen Disputs.