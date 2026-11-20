Gerichtsurteil zum Wohnbauprojekt Kurbadstraße in Wien-Favoriten: Rechtsanwalte vertreten gegensätzliche Positionen zum Baustopp bei 127 geförderten Wohnungen.

Im Wiener Stadtteil Favoriten herrscht aktuelle Rechtsunsicherheit bezüglich des großen Wohnbauprojekts an der Kurbadstraße nahe der U1-Station Oberlaa. Die Kontroverse dreht sich spezifisch um die Frage, ob mit der Errichtung von 127 geförderten Wohnungen auf einem Teilareal fortgefahren werden darf oder ob ein rechtlicher Baustopp greift. Diese Situation entsteht durch eine kürzliche Entscheidung des Verwaltungsgerichts Wien, die verschiedene Aspekte des umfangreichen Siedlungsplans berührt und unterschiedliche Auslegungen der Rechtslage zugelassen hat.

Gerichtsentscheidung und Aussetzung des Verfahrens

Das Verwaltungsgericht Wien hat ein spezifisches Beschwerdeverfahren für den umstrittenen Bauplatz vorerst ausgesetzt. Der fundamentale Grund für diese Pause liegt darin, dass zunächst geklärt werden muss, ob für das gesamte Wohnbauprojekt eine verpflichtende Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden muss. Erst wenn diese grundlegende Frage rechtlich abschließend beantwortet ist, soll das Gericht über die eigentliche Beschwerde gegen die einzelne Baubewilligung entscheiden. Diese prozedurale Verzögerung hat dazu geführt, dass zwei Lagern entstehen, die unterschiedlich auf die aktuelle Rechtslage reagieren.

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Rechtliche Positionen der Bauherren und Gegner

Dieter Altenburger, der als Rechtsanwalt die Bauträger des Projekts vertritt, argumentiert eindeutig, dass die Bauarbeiten ohne Verzögerung weitergehen dürfen. Er führt dabei ins Feld, dass der Richter in seinem Spruch keinen expliziten Baustopp verkündet hat und die bereits erteilte Baubewilligung rechtlich weiterhin ihre Gültigkeit besitzt und nicht aufgehoben wurde. Auch die Wiener Baupolizei teilt diese juristische Einschätzung und vertritt die Auffassung, dass die Arbeiten auf dem betroffenen Grundstück legal fortgesetzt werden können, solange keine andere behördliche Anordnung vorliegt.

Der Position der Bauträger tritt Piotr Pyka, der Rechtsanwalt der Umweltorganisation Alliance for Nature, mit einer gegenteiligen Interpretation entgegen. Pyka vertritt die Ansicht, dass die eingelegte Beschwerde eine aufschiebende Wirkung besitzt. Diese rechtliche Konstruktionsweise würde bedeuten, dass die Baubewilligung vorerst nicht in Anspruch genommen werden darf. Folgerichtig müssten die Bauarbeiten auf dem betroffenen Grundstück gemäß dieser Auffassung komplett ruhen, bis die übergeordnete rechtliche Klärung erfolgt ist.

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Umfang des Projekts und politische Reaktionen

Die Kontroverse spielt sich im Rahmen eines deutlich größeren urbanen Entwicklungsplans ab. Direkt an der U1-Station Oberlaa entstehen insgesamt rund 600 neue Wohnungen, wovon zwei Drittel als geförderte Wohnungen klassifiziert sind. Die ersten dieser Wohnungen sollen ab dem Jahr 2028 den potenziellen Bewohnern zur Verfügung stehen. Die Alliance for Nature hat insgesamt mehrere Baubewilligungen für verschiedene Teile des Projekts angefochten, wobei das Gericht acht von neun Beschwerden bereits zurückgewiesen hat. Ein einzelnes Verfahren bleibt jedoch offen und ist der Auslöser der aktuellen Debatte.

Auch die politisch aktive FPÖ hat die Entwicklungen aufmerksam verfolgt und schaltet sich nun direkt in die Diskussion ein. Der zuständige Wiener Stadtrat Stefan Berger hat am Freitag angekündigt, eine schriftliche Anfrage an die Stadt Wien zu richten. In dieser Anfrage möchte Berger unter anderem präzise Informationen darüber erhalten, ob auf dem spezifischen, umstrittenen Bauplatz derzeit tatsächlich Bauarbeiten stattfinden oder ob die Baustelle derzeit unbemannt ist. Diese politische Nachfrage unterstreicht die Relevanz des Falls über die rein baurechtliche Ebene hinaus.

Auswirkungen auf die Nachbarschaft und Bürgerinitiativen

Neben den juristischen und politischen Ebenen machen sich auch die Anwohner und Bürgerinitiativen Sorgen um die Zukunft des Quartiers. Die Bürgerinitiative Lebensraum Oberlaa fordert von den Verantwortlichen mehr Transparenz im gesamten Planungs- und Bauprozess. Ein zentrales Argument der Initiative ist die Warnung davor, dass das lokale Straßennetz durch den zusätzlichen Verkehr der neuen Bewohner und der Baufahrzeuge überlastet werden könnte. Die Forderung nach mehr Offenheit spiegelt die Sorge der Gemeinschaft wider, dass die infrastrukturellen Gegebenheiten dem Druck möglicherweise nicht standhalten werden.

Bislang ist die genaue Situation vor Ort weiterhin unklar, da beide Seiten unterschiedliche Handlungsanweisungen interpretieren. Es bleibt abzuwarten, wie die Klärung der notwendigen Umweltverträglichkeitsprüfung verläuft und welche finalen Schritte aus den Baugenehmigungen folgen. Die aktuelle Pattsituation demonstriert die Komplexität großer Wohnbauprojekte im Spannungsfeld zwischen dringendem Wohnungsbedarf, Umweltschutzauflagen und den Interessen der Anwohnergemeinschaften.