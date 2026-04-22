Rechtliche Auseinandersetzung um vertrauliche Chats von Roland Weißmann

Die Veröffentlichung privater Chat-Nachrichten des ehemaligen ORF-Chefs Roland Weißmann durch den Falter sorgt für juristische Kontroversen. Rechtsexperten debattieren über die Grenzen der Pressefreiheit und die drohenden Entschädigungszahlungen.

Die Veröffentlichung von intimen Chat-Nachrichten des ehemaligen ORF -Generaldirektors Roland Weißmann durch die Wochenzeitung Falter hat eine intensive juristische und medienethische Debatte in Österreich ausgelöst. Nachdem Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen Weißmann laut wurden und dieser von seinem Amt als Senderchef zurücktrat, sah sich das Magazin veranlasst, Details aus den persönlichen Nachrichten des Managers an eine ORF -Mitarbeiterin publik zu machen.

Diese Berichterstattung umfasste nicht nur den Wortlaut der Nachrichten, sondern auch detaillierte Beschreibungen von intimen Fotos, die Weißmann versandt haben soll. Die juristische Kernfrage, die nun Experten beschäftigt, ist, ob ein solch massiver Eingriff in den höchstpersönlichen Lebensbereich durch das öffentliche Interesse an den Missständen in einem öffentlich-rechtlichen Unternehmen gedeckt ist. Die Argumentationslinie der Falter-Redaktion stützt sich dabei auf mehrere Pfeiler.

Chefredakteur Florian Klenk argumentiert, dass Weißmann durch seine eigenen Äußerungen im Rahmen von Interviews, in denen er zur Aufklärung der Vorwürfe auf die betroffene Mitarbeiterin verwies, seinen privaten Bereich selbst geöffnet habe. Zudem betont die Redaktion, dass der Schutz des Privatlebens dort ende, wo es um die Aufklärung von Machtmissbrauch und die Integrität einer Institution geht, die von Steuergeldern finanziert wird. Medienrechtler wie Thomas Höhne unterstützen diese Auffassung teilweise.

Er argumentiert, dass die öffentliche Bedeutung des ORF als wichtigstes Medienorgan des Landes dazu führe, dass das Informationsinteresse der Allgemeinheit die Persönlichkeitsrechte im konkreten Fall überwiegen könne, insbesondere da Teile der Vorwürfe bereits vor der Veröffentlichung durch den Falter öffentlich bekannt waren und eine Vervollständigung des Sachverhalts für ein objektives Urteil notwendig sei. Dem entgegen steht die kritische Einschätzung von Rechtsanwalt Christoph Völk, der die Veröffentlichung als rechtlich äußerst riskant bewertet.

Völk weist darauf hin, dass eine bloße öffentliche Debatte über eine Person nicht automatisch dazu berechtigt, deren intimste private Kommunikation offenzulegen. Er bezeichnet den wortwörtlichen Abdruck der Nachrichten als eine massive Bloßstellung, die primär der Befriedigung der Sensationslust diene, statt sachliche Aufklärung zu betreiben. Laut Völk hätte eine weniger invasive Umschreibung der Inhalte den Kern der Vorwürfe ebenso vermitteln können.

Sollten die Gerichte der Argumentation folgen, dass hier die Grenzen des Persönlichkeitsschutzes überschritten wurden, könnten auf den Falter Entschädigungszahlungen in einer Größenordnung von bis zu 100.000 Euro zukommen. Besonders kritisch wird dabei die Verbreitung über verschiedene digitale Kanäle gesehen, da laut Völk jeder einzelne Link eine eigenständige Verletzung des Mediengesetzes darstellen könnte, was ein erhebliches finanzielles Risiko für das Medienhaus und bei entsprechender Verbreitung sogar für Privatpersonen darstellt, die den Inhalt teilen





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