Rechte Demonstration in Linz: Weniger Teilnehmer als geplant

Eine rechte Gruppierung hatte in Linz eine Demonstration angemeldet, die jedoch weniger Teilnehmer als geplant hatte. Die Polizei hat mehrere Störaktionen verhindern können und die rechte Demonstration wurde schließlich aufgelöst.

Um 14 Uhr hatte eine rechte Gruppierung eine Demonstration angemeldet - das Motto lautete Für Heimat, Freiheit und Tradition. Die Demo startete am Bahnhofsvorplatz des Linzer Hauptbahnhof es.

Doch es kamen wohl weniger Menschen als geplant - zehn Personen fanden sich am Treffpunkt ein, sagt ein Sprecher der Landespolizeidirektion dem Oberösterreichischen Nachrichten am Abend. Gleichzeitig fanden auch drei angemeldete Gegendemonstrationen von linken Gruppierungen in der Nähe statt, so der Sprecher. Insgesamt um die 100 Personen waren es auf der Gegenseite. Auf Höhe des Schillerparks trafen mehrere Teilnehmer aufeinander: Die der rechten und ein paar der bereits aufgelösten linken Demonstrationen.

Die Polizei hat dort mehrere Störaktionen verhindern können, sagt Friedrich Stadlmayr von der Landespolizeidirektion. Konkret ging es um angefangene Rangeleien, die aber rasch durch eingreifende Exekutivbeamte aufgelöst werden konnten. Am Taubenmarkt erklärte sich die rechte Demonstration schließlich ebenfalls für aufgelöst. Es wäre hilfreich, wenn diese Chaoten links wie rechts entsprechendes Startgeld zahlen müssten. Wie kommt der Steuerzahler dazu, den Polizeiruf zu bezahlen





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