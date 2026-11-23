Der Tiergarten Schönbrunn steht in der Kritik: Das Gehalt des Direktors stieg um 49 Prozent, während Tierbestand und Kontrolle sanken. Der Rechnungshof bemängelt Boni und Baukosten.

Eine im November veröffentlichte Prüfung des Österreichischen Rechnungshofes offenbart gravierende Missstände im Tiergarten Schönbrunn. Das Jahresgrundgehalt des Direktors stieg zwischen 2020 und 2024 um 49 Prozent auf 260.400 Euro. Dieser Wert übersteigt das Gehalt eines österreichischen Bundesministers deutlich.

Kritik an Direktorbezügen und Boni

Der Direktor Hering-Hagenbeck erhielt im Jahr 2020 noch 175.000 Euro brutto. Im Jahr 2024 belief sich das Grundgehalt auf 260.400 Euro, was etwa 18.600 Euro monatlich entspricht. Zusätzlich stehen ihm eine Dienstwohnung und ein Dienstwagen zur Verfügung. Das Unternehmen zahlt Beiträge zu einer Unfallversicherung und einer Pensionskasse. Eine Prämienregelung ermöglichte jährliche Zusatzbeträge von bis zu 20 Prozent des Grundgehalts. In mehreren Jahren wurde dieser Bonus fast vollständig ausgeschöpft.

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Für die Vertragsperiode von 2025 bis 2029 wurde der mögliche Bonus auf 25 Prozent angehoben. Bei den Bezügen von 2024 wären das bis zu 65.100 Euro zusätzlich pro Jahr. Zusammen mit dem Fixgehalt ergibt sich ein rechnerischer Jahresbezug von mehr als 325.000 Euro. Sachleistungen sind in dieser Summe noch nicht enthalten. Der Rechnungshof kritisiert, dass Aufgaben als Prämienziele dienten, die zum normalen Geschäftsbetrieb gehören. Dazu zählten die Sicherstellung der Futtermittelversorgung und die Umsetzung von Notfallplänen.

Schönbrunner Gastronomie Vergütung

Eine weitere Gehaltserhöhung im Jahr 2022 sorgte für Kritik. Hering-Hagenbeck erhielt eine zusätzliche Vergütung, weil er die Geschäftsführung der Tochtergesellschaft Tiergarten Schönbrunn Gastronomie GmbH übernahm. Laut Rechnungshof hätten solche Funktionen grundsätzlich ohne zusätzliche Bezahlung übernommen werden müssen. Diese Entscheidung wird im Prüfbericht als nicht vertretbar eingestuft. Die Prüfer sehen darin einen Verstoß gegen übliche Managementstandards.

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Tierbestand sinkt drastisch

Während das Gehalt des Direktors stieg, ging der Tierbestand im Schönbrunner Zoo zurück. Laut Rechnungshof lebten 2020 noch 7.599 Tiere aus 694 Arten im Tiergarten. Im Jahr 2024 waren es nur noch 6.043 Tiere aus 518 Arten. Noch auffälliger ist die Zahl der Tiere, die Besucher tatsächlich sehen konnten. Waren 2020 noch rund 69 Prozent des Bestands öffentlich zu sehen, sank dieser Anteil bis 2024 auf nur noch 40 Prozent.

Von rund 6.100 Tieren waren damit lediglich etwa 2.400 für Besucher zugänglich. Als Gründe nennt der Tiergarten den geplanten Aquariumsneubau, Nachzuchten und Artenschutzmaßnahmen. Zahlreiche Tiere wurden vorübergehend in nicht öffentlich zugänglichen Bereichen untergebracht oder an andere Zoos abgegeben. Dies führt zu einem wahrgenommenen Qualitätsverlust für die Besucher.

Baumängel und Preiserhöhungen

Auch bei den Bauprojekten stellten die Prüfer erhebliche Mängel fest. Weil der geplante Aquariumsneubau und die Erweiterung der Elefantenanlage nicht ausreichend aufeinander abgestimmt waren, entstanden vermeidbare Kosten von 1,42 Millionen Euro. Die ursprüngliche Planung für das Aquarium wurde verworfen und neu begonnen. Bei mehreren untersuchten Bauprojekten stellte der Rechnungshof Kostensteigerungen von durchschnittlich 88 Prozent gegenüber den ursprünglichen Schätzungen fest.

Weitere Kritik betrifft die internen Kontrollmechanismen. Seit März 2021 war eine ständige Interne Revision im Tiergarten organisatorisch nicht mehr vorgesehen. Parallel dazu wurden die Eintrittspreise erhöht. Eine Erwachsenen-Tageskarte verteuerte sich zwischen 2018 und 2024 von 20 auf 27 Euro. Jene für Kinder und Jugendliche stieg von zehn auf 15,50 Euro. Derzeit kostet ein Ticket für Erwachsene 29 Euro, für Kinder und Jugendliche 17 Euro. Die Frage bleibt, wie sich diese Entwicklung auf die Attraktivität des Zoos auswirkt.