Rechnungshof fordert Verjüngung der Schutzwälder in Niederösterreich

Der Rechnungshof kritisiert Niederösterreich für fehlende Umsetzung von Waldverjüngungsmaßnahmen. Trotz laufender Projekte bleibt die konkrete Sanierung der Schutzwälder aus, was zu politischen Forderungen nach einem verbindlichen Maßnahmenpaket und gezielten Förderungen führt.

Die heimischen Schutzwälder sind in den Fokus des Rechnungshof es gerückt. Die Prüfer fordern das Land Niederösterreich auf, die Forstbestände zu verjüngen. Bereits vor vier Jahren nahmen Prüfer des Rechnungshof es die Schutzfunktion des Forstes in Augenschein und stellten fest, dass auf 51 Prozent der Flächen Pflege- und Sanierungsmaßnahmen nötig seien, während zwei Drittel der Bestände verjüngt werden sollten.

Heuer kontrollierte der Rechnungshof erneut und stellte fest, dass zwar Projekte zur Schutzwaldverjüngung entwickelt wurden, konkrete Umsetzungsschritte jedoch fehlten. Diese Zurückhaltung alarmiert politische Kreise: Helga Krismer, Klubobfrau der Grünen, kritisiert die Untätigkeit des Landes scharf. Ihrer Meinung nach befinden sich weite Teile des Schutzwaldes im Überlebenskampf, während Niederösterreich tatenlos zusehe. Sie plant, im Landtag ein verbindliches Maßnahmenpaket zur Verbesserung der Schutzwälder sowie zielgerichtete Förderungen für Waldbesitzer zu fordern.

Ihre Warnung: Wer heute die Waldverjüngung verschleppt, zwingt morgen die Steuerzahler, Millionen in Lawinenverbauung und Stützkonstruktionen zu investieren. Im Regierungsviertel versucht man, die Kritik zu relativieren. Landesforstdirektor Hans Grundner erläutert, dass zwar 40 Prozent der Landesfläche Wald seien, aber nur sechs Prozent zum gebirgigen Schutzwald zählen. Er räumt ein, dass die Wälder in Niederösterreich unter Trockenheit und Borkenkäfer-Befall leiden, doch das Gegenmittel sei eine klimafitte Waldverjüngung.

Grundner weist den Vorwurf fehlender Umsetzung der Rechnungshof-Empfehlungen zurück. Derzeit würden 120 Aufforstungsprojekte laufen. Aufgrund der Mehrjährigkeit im Forst seien diese logischerweise noch nicht alle abgeschlossen. Die Behörden betonen, dass die Langfristigkeit der Forstwirtschaft keine schnellen Ergebnisse erlaube, aber die Weichen für eine nachhaltige Entwicklung gestellt seien.

Die Diskussion um den Schutzwald in Niederösterreich wirft grundlegende Fragen zur Forstpolitik und Klimaanpassung auf. Experten fordern nicht nur mehr finanzielle Mittel, sondern auch eine bessere Koordination zwischen Land, Bund und Waldbesitzern. Der Klimawandel macht die Wälder anfälliger für Schädlinge und Trockenstress, was die Schutzfunktion gefährdet. Ohne rasche Verjüngung drohen nicht nur ökologische Schäden, sondern auch hohe Kosten für technische Schutzmaßnahmen wie Lawinenverbauungen.

Die Landesregierung steht unter Druck, die Empfehlungen des Rechnungshofes zügig umzusetzen, um die Schutzwälder für künftige Generationen zu erhalten. Der Landtag wird in dieser Woche über das geforderte Maßnahmenpaket debattieren, und die Bürger erwarten konkrete Ergebnisse





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Schutzwald Rechnungshof Niederösterreich Waldverjüngung Klimawandel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stundenlange Sperre nach Lkw-Unfall in NiederösterreichFISCHAMEND. Ein Unfall mit drei beteiligten Lkw hat am Dienstag in Niederösterreich eine stundenlange Sperre der Ostautobahn (A4) in Richtung Wien nach sich gezogen.

Read more »

Erstmals Aflatoxin B1 in Niederösterreich nachgewiesen: Klimawandel begünstigt gefährliches SchimmelpilzgiftEine Studie der BOKU Tulln belegt erstmals das hochgiftige Aflatoxin B1 in Mais aus Niederösterreich. Die Konzentration überschreitet EU-Grenzwerte. Forscher warnen vor zunehmender Gefahr durch Klimawandel.

Read more »

Serie von Grabschändungen in Niederösterreich weitet sich ausIn neun Bezirken Niederösterreichs wurden Gräber beschädigt, vermutlich um Goldzähne zu stehlen. Polizei ermittelt wegen Einbruchsdiebstahls und Störung der Totenruhe.

Read more »

Kastration von Streunerkatzen in Niederösterreich: Die Menschen sprechen ausEine Petition für eine verpflichtende Kastration von Streunerkatzen in Niederösterreich gewinnt an Fahrt. Über 9000 Menschen haben die Petition unterschrieben. Die Menschen sind jedoch skeptisch, ob dies auch umgesetzt wird.

Read more »