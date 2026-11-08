Rechenzentrum Zistersdorf: Gigantisches Projekt endgültig vom Tisch

Das geplante 14 Hektar große Rechenzentrum in Zistersdorf ist gescheitert. Bürgermeister Elmar Schöberl bestätigt das Aus. Grüner Georg Ecker begrüßt die Entscheidung und kritisiert Flächenverbrauch.

Die Pläne für das gigantische Rechenzentrum in Zistersdorf sind endgültig gescheitert. Nach wochenlangen, intensiven Diskussionen hat sich die Datacenter Zistersdorf GmbH & Co KG von dem 14 Hektar großen Projekt zurückgezogen. Die Gemeinde kann ihre Hoffnungen auf wirtschaftliche Impulse vorerst begraben.

Aus für Datacenter Zistersdorf Projekt

Wie die Tageszeitung NÖN berichtet, ist die Initiative offiziell vom Tisch. Bürgermeister Elmar Schöberl (ÖVP) muss damit seine langjährigen Ambitionen zur wirtschaftlichen Entwicklung des Standorts vorerst überdenken. Die Gemeinde hatte große Ziele mit dem Areal nordöstlich von Zistersdorf verbunden. Neue Betriebe und zahlreiche Arbeitsplätze sollten durch das Vorhaben entstehen. Doch schon in den vergangenen Monaten war es um das Mega-Projekt verdächtig ruhig geworden. Es gab Anzeichen für Schwierigkeiten, die im Nachhinein als Warnsignale gelten können.

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Hintergrund der Datacenter Zistersdorf GmbH

Hinter der Gesellschaft, die die Pläne vorantrieb, stehen ein deutscher Windkraftbetreiber und ein Salzburger Immobilieninvestor. Die finanzielle Stabilität des Projekts war durch Insolvenzfälle belastet. Letzterer musste im Sommer mit einer anderen Gesellschaft Insolvenz anmelden. Diese negativen Entwicklungen haben die Zukunft des Projekts maßgeblich beeinflusst. Die wirtschaftlichen Grundlagen hatten sich für die Investoren geändert.

Folgen für Arbeitsplätze und Fläche

Für die rund 5.500 Einwohner zählende Stadt bedeutet die Absage auch einen Rückschlag bei den Bemühungen um neue Arbeitsplätze. Die Gemeinde würde das Areal weiterhin gerne wirtschaftlich nutzen. Momentan gibt es jedoch keine Interessenten für die große Fläche. Das erklärt Bürgermeister Schöberl gegenüber dem Standard. Die Suche nach einer neuen, sinnvollen Nutzung des Grundstücks beginnt nun von vorne. Die wirtschaftlichen Perspektiven für die Region sind dadurch ungewiss.

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Kritik an Flächenverbrauch im Weinviertel

Schon im September hatte das geplante Rechenzentrum für heftige Diskussionen gesorgt. Während die Gemeinde auf wirtschaftliche Impulse hoffte, kritisierten Gegner den enormen Flächenverbrauch. Offene Fragen rund um das Vorhaben sorgten für Unsicherheit. Ganz anders fällt die Reaktion bei den Grünen aus. Landtagsabgeordneter Georg Ecker sieht sich durch die Absage bestätigt. Viele Menschen haben in den letzten Wochen öffentlich und hinter den Kulissen Druck gemacht, dass dieses Projekt abgesagt wird. Jetzt ist es geschafft, freut sich Ecker.

Weinviertel Äcker statt Bodenversiegelung

Eucker kritisiert, dass das Vorhaben aus seiner Sicht dem Raumordnungsgesetz widersprochen hätte. Niederösterreich zählt zu den Europameistern bei der Bodenversiegelung. Gleichzeitig gibt es zahlreiche Industriebrachen, die nicht genutzt werden. Sein Appell lautet, dass neben digitaler Infrastruktur auch auf die Ernährungsinfrastruktur geschaut werden muss. Das sind die fruchtbaren Äcker im Weinviertel. Die politische Debatte um Bodennutzung zeigt deutliche Kontroversen.