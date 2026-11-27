Trotz 8500 MW Anfragen droht der Rechenzentren-Hype in Österreich schon vor dem Start zu platzen. Insolvenzen und Absagen zeigen die Risiken der Spekulation.

Der Hype um Rechenzentren in Österreich hat bereits eine erste, deutliche Korrektur erlebt, obwohl die offizielle Nachfragekurve steil nach oben zeigt. Aktuell liegen bei den Netzbetreibern und der Austrian Power Grid (APG) Anfragen für eine Gesamtleistung von über 8500 Megawatt vor. Diese Zahl übertrifft die kombinierte Leistung der Atomkraftwerke Saporischschja und Temelin und spiegelt eine enorme speculative Erwartungshaltung wider. Doch während die Zahlen auf dem Papier faszinierend sind, kollabieren die ersten konkreten Projekte bereits im Vorfeld der Realisierung, noch bevor der eigentliche Bauboom eingesetzt hat.

Insolvenz stoppt Projekt in Zistersdorf

Eines der prominentesten Beispiele für diese frühe Marktkorrektur ist das Projekt in Zistersdorf im niederösterreichischen Bezirk Gänserndorf. Der Immobilienentwickler Oliver Soini hatte sich bemüht, einen Anschluss für ein Rechenzentrum zu sichern, was in der 5500-Einwohner-Gemeinde für erhebliche Unruhe sorgte. Die Ankündigung hatte die Bevölkerung beunruhigt, weshalb die Gemeinde keine weiteren Schritte zur Neubesetzung des Standorts unternimmt. Nun ist eines der Unternehmen von Soini insolvent, und damit fällt das Projekt in Zistersdorf endgültig weg. Ein neuer Betreiber wird nicht mehr gesucht, was das Ende dieser Spekulationswelle in der Region markiert.

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Die Situation in Zistersdorf ist kein Einzelfall. In der Nachbargemeinde Strasshof hat sich Oliver Soini seit über einem Jahr nicht mehr blicken lassen, und der Bürgermeister rechnet nicht mehr mit der Umsetzung dieses Vorhabens. Auch in Stetten wurde ein Projekt abgesagt, nicht wegen finanzieller Probleme, sondern weil eine Hochwasserstudie ergab, dass das geplante Rechenzentrum in einem Risikogebiet liegen würde. Insgesamt sind in Niederösterreich bereits drei Projekte vor dem ersten Spatenstich eingestampft worden. Dies unterstreicht, dass Netzanfragen keine verlässliche Grundlage für Prognosen darstellen, wie auch Hannah Keller, Klima- und Energiesprecherin von Global 2000, in einer aktuellen Studie betont.

Diskrepanz zwischen Anfragen und Realisierung

Die Statistik der Anfragen lässt ein anderes Bild entstehen als die Realität auf dem Boden. Bei der Austrian Power Grid (APG) liegen derzeit Anfragen für österreichweit 3100 Megawatt vor. Hinzu kommen 2900 Megawatt bei den Wiener Netzen und 2200 Megawatt in Niederösterreich. Zusätzlich melden Kärnten 100 Megawatt und Vorarlberg 50 Megawatt an Anfragen. Zusammengezählt ergibt dies die erwähnte Summe von über 8500 Megawatt. Interessant ist jedoch der Blick auf die vertragliche Bindung: Zwischenzeitlich bestanden in Niederösterreich Verträge über rund 1000 Megawatt. Ein erheblicher Teil dieser Vereinbarungen wurde jedoch wieder storniert. Aktuell gibt es nur noch Verträge für 490 Megawatt.

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Diese Entwicklung zeigt, dass viele Projektwerber primär ihre Optionen sichern wollen, ohne zwingend eine finale Baureife anzustreben. Der Immobilienhype wird dabei oft von branchenfremden Investoren getrieben, die auf die steigende Nachfrage nach KI-Leistungen wetten. Ein Insider vergleicht dies mit der Hotellerie: Ein Grundstück zu finden ist einfach, aber einen profitablen Betrieb zu etablieren, ist eine völlig andere Herausforderung. Die heimische Tech-Branche blickt auf diese spekulativen Eingriffe durch Immobilienentwickler mit Skepsis, da oft das fachliche Verständnis für die komplexen infrastrukturellen Anforderungen fehlt.

Aufbau in Kronstorf und Suche in Nickelsdorf

Während sich in Zistersdorf und Strasshof die Blase aufgelöst hat, laufen an anderen Orten die wichtigsten Projekte an. Im oberösterreichischen Kronstorf wird bereits gebaut. Dieses Vorhaben wird nicht von spekulativen Investoren, sondern von Google geplant, finanziert und betrieben. Es handelt sich um ein Rechenzentrum mit einer Leistung von 500 Megawatt, das als einer der wenigen verlässlichen Pioniere in diesem Markt gilt. Die Sicherheit eines globalen Tech-Riesen bietet den notwendigen Rückhalt, der bei vielen anderen Projekten fehlt.

Im burgenländischen Nickelsdorf befindet sich ein vergleichbares 500-Megawatt-Projekt in den Startlöchern. Hier bereitet das Land Burgenland die Infrastruktur auf und wartet noch auf einen passenden Investor. Besonders hervorzuheben ist das Umweltkonzept: Das Zentrum soll ausschließlich mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Um den ökologischen Fußabdruck weiter zu minimieren, kommt ein innovatives Kühlsystem zum Einsatz, das den Wasserverbrauch so gering wie möglich hält. Dies spiegelt den Trend wider, Rechenzentren zunehmend in Regionen mit reichlich Grünstrom zu verlagern, wobei das Burgenland hier aufgrund seiner Energiewende eine strategische Position innehat.

Die aktuellen Entwicklungen zeigen eine klare Polarisierung des Marktes. Auf der einen Seite stehen unzählige Anfragen, die oft aus unsicherer Spekulation resultieren, und auf der anderen Seite stehen wenige, aber solide finanzierte Projekte. Die Insolvenzwelle rund um Oliver Soini hat den Markt gewarnt: Rechenzentren sind Hochrisiko-Investitionen, bei denen technische, umweltrechtliche und finanzielle Hürden extrem hoch sind. Nur wer über tiefes Fachwissen und stabile Finanzierungsstrukturen verfügt, wird den Hype überleben können. Die Frage, wie viele der 8500 Megawatt-Anfragen tatsächlich Realität werden, bleibt daher offen, doch die ersten Signale deuten auf eine starke Konsolidierung hin.