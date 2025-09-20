Rebirth: Revolutionäres Sicherheitssystem soll Flugzeuge bei Abstürzen schützen

Zwei Ingenieure entwickeln ein System, das Flugzeuge im Notfall mit einem schützenden Kokon umhüllt. 'Rebirth' soll die Überlebenschancen erhöhen, stösst aber auf Kritik.

Zwei Ingenieure haben ein revolutionäres System entwickelt, das Passagierflugzeuge im Notfall mit einem schützenden Kokon umhüllen soll. Diese innovative Idee, die an einen Flieger im Michelin-Look erinnert, zielt darauf ab, die Aufprallkräfte bei einem Absturz deutlich zu reduzieren und somit die Überlebenschancen der Passagiere signifikant zu erhöhen. Auslöser für die Entwicklung war der Absturz des Air-India-Flugs 171, bei dem 241 von 242 Menschen ums Leben kamen.

Das Projekt, genannt 'Rebirth', befindet sich derzeit im Finale des James Dyson Award 2025 und wird in Fachkreisen kontrovers diskutiert, da es fundamentale Fragen zur Zukunft der Flugsicherheit aufwirft.\Das Kernstück des 'Rebirth'-Konzepts ist ein komplexes System, das auf einer Kombination aus Sensoren, künstlicher Intelligenz (KI) und aufblasbaren Airbags basiert. Sensoren erfassen in Echtzeit potenzielle Absturzsituationen, insbesondere wenn sich das Flugzeug unterhalb einer Höhe von 3000 Fuß befindet. Erkennt die KI eine unvermeidliche Absturzgefahr, wird das System aktiviert. Großflächige Airbags werden an Bug, Heck und Rumpf des Flugzeugs aufgeblasen, um es vollständig zu umhüllen. Die Außenhülle besteht aus einer Kombination von Materialien wie Kevlar, TPU, Zylon und einer Schicht nichtnewtonscher Flüssigkeit, die sich bei plötzlicher Belastung verhärtet und so die Aufprallenergie absorbiert. Zusätzlich soll ein intelligentes Steuerungssystem, basierend auf KI, das gesamte Verfahren koordinieren. Simulationen deuten darauf hin, dass bis zu 60 Prozent der Aufprallenergie abgefangen werden könnten. Im Falle von laufenden Triebwerken würde automatisch die Schubumkehr aktiviert, während bei Totalausfall Booster eingesetzt werden sollen, um den Sinkflug abzubremsen. Erste Tests im Maßstab 1:12, unter Verwendung von CO₂-Kartuschen, Mikrocontrollern und simulierten Aufprallszenarien, haben vielversprechende Ergebnisse hinsichtlich der Dämpfungseffekte gezeigt. Die Entwickler streben nun großmaßstäbliche Tests in Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen an.\Trotz der vielversprechenden Technologie und der emotionalen Motivation hinter 'Rebirth' äußern Luftfahrtexperten erhebliche Zweifel an der Umsetzbarkeit und dem potenziellen Nutzen des Systems. Kritiker weisen auf das enorme zusätzliche Gewicht und den erhöhten Luftwiderstand hin, die durch das System entstehen würden. Zudem wird die Frage aufgeworfen, ob sich das System in der Praxis tatsächlich in einem realistischen Notfallszenario bewähren würde, da es möglicherweise nur in einem von Zehntausenden Flügen zum Einsatz käme. Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Manövrierfähigkeit eines Flugzeugs im Notfall, wenn es von Airbags umhüllt ist. Darüber hinaus wird die potenzielle Gefahr von Fehlinterpretationen der Sensorik und die Möglichkeit, durch das System selbst neue Gefahrenquellen zu schaffen, kritisch betrachtet. Viele Experten sehen in der Kombination aus KI, Airbags und Sensorik ein zu komplexes System für die Sicherheitsanforderungen der zivilen Luftfahrt. Obwohl die endgültige Entscheidung über die Umsetzung von 'Rebirth' noch aussteht, hat das Projekt bereits jetzt eine breite Diskussion über innovative Ansätze in der Flugsicherheit angestoßen und zeigt, wie weit der Mensch bereit ist, zu gehen, um die Sicherheit im Flugverkehr zu gewährleisten





