Realismus, Frühlingsbäume und der Lainzer Friedhof: Ein Gespräch mit Stefan Parrisius

Ein Radiogespräch mit Stefan Parrisius über Realismus, die Schönheit des Frühlings in Wien und einen Besuch auf dem Lainzer Friedhof, der zum Nachdenken über Vergänglichkeit und die oft vergessenen Grabstätten anregt.

Die Radiosendung auf Bayern 2, die von Stefan Parrisius moderiert wurde, fand ich so interessant, dass ich sie erwähnte. Auf die Frage nach meinem Pessimismus antwortete ich, dass er lediglich Realismus sei. Die schönen blühenden Frühling sbäume in Wien , ein Anblick, der an ein Wien erlied erinnerte, bescherten mir einen positiven Moment. Selbst aus dem neuen Ö1 Studio heraus, von dem die Verbindung nach München stattfand, erblickte ich einen blühenden Baum im Innenhof, was meine Seele erhob.

Da ich zu früh am Treffpunkt eintraf, besuchte ich den Lainzer Friedhof. Dieser Friedhof, der sich am ORF-Zentrum Küniglberg anschmiegt, überraschte mich mit seiner Ruhe und den vergessenen Gräbern. Die Stadtverwaltung, Abteilung Friedhöfe Wien, hatte die Gräber mit Mahnungen versehen, die auf der einen Seite an die fehlende Einhaltung der Bestattungsanlagenordnung hinwiesen und auf der anderen Seite auf abgelaufene Nutzungsrechte. Diese Schilder, die sich an niemanden zu wenden scheinen, störten auf seltsame Weise die Totenruhe, selbst im Schatten des ORF-Zentrums. Moderator Parrisius amüsierte sich über die Verwendung des Wortes „delogieren“, ein typisch österreichischer Euphemismus. Auch auf dem Lainzer Friedhof sind die Bewohner nicht vor einer „Delogierung“ sicher. Die Gräber, steingerahmt und von Rasen bedeckt, entgingen naturgemäß der Aufmachung, während der Grabstein der Familie Blažeg, Edle von Horstegg, sofort auffiel. Der Friedhof selbst verströmt durch den Schatten von Douglasien und Kiefern ein beinahe italienisches Flair. Zwischen gepflegten Stiefmütterchen können Gras und Gänseblümchen den Toten ihre Reverenz erweisen. Ein Sammelgrab von Jesuitenpatres erfreut durch einen üppigen Rasenbewuchs; ein steinerner Engel steht ohne Etikett auf einem Steinrahmen, in dem ein einsamer Löwenzahn dem Zahn der Zeit trotzt. Hinter alldem die modernistische Helle des ORF-Zentrums und Baulärm. Vereinzelt findet man rostige Kerzenhalter, obwohl dafür eigentlich separate Behälter vorgesehen sind. Es gibt abgeschnittene Baumstümpfe, rostende Prunkgitter, namenlose Steine, die von Flechten bedeckt sind, und ein Denkmal der Vergänglichkeit: „Berta Uher, 1864 – 1946“ steht auf einer eisernen Schautafel mit Füßen wie eine Wirtshausspeisekarte, bewacht von einer schmiedeeisernen verzierten Laterne. Die Erinnerung an Berta steht seit 80 Jahren inmitten von Gänseblümchen. Friedhöfe, auf denen man niemanden kennt, lassen sich ertragen. Die Sendung wird morgen, am Donnerstag, den 9. April 2026, um 16 Uhr auf Bayern 2 ausgestrahlt. Anschließend steht der Talk zwei Jahre lang als Podcast in ARD Sounds zur Verfügung. Wer die Wochenzeitung Falter schätzt, sollte sich diesen Talk anhören





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