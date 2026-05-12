Réalisation et récompense: Kupfermuckn feiert 30 Jahre Straßenzeitung mit Empowerment und sozialen Wirken

Seit 30 Jahren ist die Kupfermuckn eine Stimme der Armutsbetroffenen in Oberösterreich. Die Zeitung bietet nicht nur finanzielle Perspektiven, sondern auch eine Plattform für Geschichten aus schwierigen Lebenslagen. Nun feiert die Kupfermuckn ihr Jubiläum, das von sozialem Engagement und künftiger Vision geprägt ist.

Seit 30 Jahren ist die Kupfermuckn ein fester Bestandteil des Stadtbilds und der Medienlandschaft Oberösterreich s. Was damals als kleine Schreibwerkstatt für Obdachlose began, hat sich zu einer etablierten Straßenzeitung entwickelt, die nicht nur wirtschaftlichen Zwecken dient, sondern vor allem auch als Stimme der Armutsbetroffenen fungiert.

Das Konzept der Zeitung ist seit 1996 unverändert: Armutsbetroffene, die sich in schwierigen Lebenumständen befinden, schreiben über ihre Erfahrungen, ihre Sorgen und ihre Erfolgsgeschichten. Die zehn festen Redaktionsmitglieder vereinen dabei unterschiedliche Schicksale. Sie berichten von Sucht, Gewalt, Rückkehr in ein normales Leben und bieten so ihren Lesern einen authentischen Einblick in ein Leben, das für viele fremd ist. Die Kupfermuckn bietet Betroffenen nicht nur eine Möglichkeit, Gehör zu finden, sondern auch eine wirtschaftliche Perspektive.

Rund 300 Verkäufer, die selbst armutsbetroffen sind, können durch den Verkauf der Zeitung ein Zusetzgewinn erzielen. Der Verkaufspreis von drei Euro, bei einem Einkaufspreis von 1,50 Euro, ermöglicht es den Verkäufern, sich eine finanzielle Grundlage zu schaffen. Einer der bekanntesten Aspekte der Kupfermuckn ist ihre Betroffenenredaktion, in der Menschen mit persönlicher Betroffenheit von Armut und Sucht als Autorinnen und Autoren fungieren.

Claudia Stadlbauer, 46 Jahre alt und seit über 20 Jahren festes Mitglied, schreibt regelmäßig über Themen wie Armut, Sucht oder psychische Erkrankungen. An ihrem Stammplatz beim Dorotherum an der Landstraße in Linz ist sie fast täglich anzutreffen. Trotz einiger negativer Erfahrungen wie blöden Sprüchen und Belästigungen freuen sich viele Passanten, wenn sie Claudia sehen. Diese positive Resonanz überwiegt.

Die Kupfermuckn entstand 1996 aus einer Schreibwerkstatt der Arbeitsgemeinschaft für Obdachlose. Die erste Ausgabe wurde in der Linzer Innenstadt verteilt und stieß auf so großes Interesse, dass die Zeitung bald regelmäßig erschien. Nachdem ursprünglich nur vierteljährlich verzeichnet wurde, erscheint die Kupfermuckn seit 2020 monatlich. Aus einer anfänglichen Auflage von 3.000 Exemplaren sind heute 18.000 herausgekommen, die in ganz Oberösterreich verkauft werden.

Die Zeitung wurde mehrfach ausgezeichnet und darf sich über nationale und internationale Anerkennung freuen. Chefredakteurin Daniela Warger betont dabei besonders die Bedeutung der Betroffenenredaktion, deren Geschichten eine besondere Authentizität ausstrahlen. Die finanzielle Stabilität der Kupfermuckn ist gesichert, sodass von Kürzungen aktuell keine Rede sein kann. Dennoch bleibt die Zukunft ungewiss.

Morgen wird die 30-jährige Geschichte der Kupfermuckn im Linzer Central mit einem Charity-Kabarett gefeiert, an dem bekannte Künstler wie Isabell Pannagl, Günther Lainer, Manuel Thalhammer und Berni Wagner teilnehmen werden. Beginn der Veranstaltung ist um 17 Uhr





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