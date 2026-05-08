Real Madrid-Zwischenfall: Federico Valverde medizinisch behandelt, interne Untersuchung eingeleitet

Ein mutmaßlicher Zwischenfall zwischen Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni bei Real Madrid hat zu Unruhe bei den „Königlichen“ geführt. Valverde wurde medizinisch behandelt und möglicherweise sogar ins Krankenhaus gebracht. Die Klubführung hat eine interne Untersuchung eingeleitet und eine Krisensitzung einberufen.

Wenige Tage vor dem Clásico gegen den FC Barcelona sorgt ein mutmaßlicher Zwischenfall bei Real Madrid für Unruhe: Federico Valverde soll nach einem Streit mit Teamkollege Aurélien Tchouaméni im Training medizinisch behandelt worden sein.

Bei Real Madrid spitzt sich die Lage offenbar zu. Laut einem Bericht der spanischen Sportzeitung „Marca“ ist es nach einer intensiven Trainingseinheit zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Federico Valverde (27) und Aurélien Tchouaméni gekommen. Der Streit soll in der Kabine eskaliert sein. In der Folge habe Valverde medizinisch versorgt werden müssen und sei sogar in ein Krankenhaus gebracht worden.

Offizielle Bestätigungen des Vereins zu Details des Vorfalls liegen bislang nicht vor. Wie spanische Medien berichten, hat Real Madrid eine interne Untersuchung eingeleitet, um den genauen Ablauf zu klären. Präsident Florentino Pérez soll persönlich auf Aufklärung drängen. Demnach könnten auch disziplinarische Maßnahmen folgen.

Im Raum stehen laut den Berichten mögliche Konsequenzen bis hin zu einer Suspendierung der beteiligten Spieler – bestätigt ist das allerdings nicht. Die Situation dürfte sich bereits zuvor zugespitzt haben. Medienberichten zufolge soll Valverde seinem Teamkollegen am selben Tag den Handschlag verweigert haben. Die Atmosphäre im Training wird als „sehr feindselig“ beschrieben.

Krisensitzung nach Vorfall Die Klubführung reagierte offenbar umgehend: Direkt nach dem Vorfall sei eine Krisensitzung einberufen worden, an der auch Vorstandsmitglied José Ángel Sánchez teilgenommen habe. Berichten zufolge durfte vorübergehend kein Spieler das Trainingsgelände verlassen. Ziel sei es gewesen, die Situation intern zu beruhigen – gerade mit Blick auf die entscheidende Phase der Saison. Der mutmaßliche Vorfall reiht sich in eine Serie interner Spannungen ein.

Bereits im Februar soll es laut Journalist Miguel Serrano („Radioestadio Noche“) zu einer Auseinandersetzung zwischen Antonio Rüdiger und Álvaro Carreras gekommen sein. Carreras erklärte später auf Instagram: „Was den Vorfall mit einem Teamkollegen betrifft, so handelt es sich um eine einmalige Angelegenheit ohne Bedeutung, die bereits geklärt ist.

“ Die Seite von Rüdiger wies Berichte über körperliche Angriffe zurück. Die Unruhe kommt zur Unzeit. Am Sonntag steht das richtungsweisende Duell mit dem FC Barcelona an. Sollte Real Madrid verlieren oder Barcelona zumindest ein Unentschieden erreichen, wäre der Titelkampf entschieden.

Auch sportlich verlief die Saison für die „Königlichen“ bislang nicht nach Wunsch: In der Champions League war im Viertelfinale Endstation, im Pokal schied das Team ebenfalls früh aus





Vorarlberg / 🏆 13. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Real Madrid Federico Valverde Aurélien Tchouaméni Zwischenfall Intense Training Kabine Medizinische Versorgung Internale Untersuchung Krisensitzung Barcelona Clásico Titelkampf Champions League Pokal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nächster Real-Eklat: Stars gehen aufeinander losDer nächste Trainings-Eklat bei Real Madrid sorgt für Schlagzeilen. Zwei Spieler sollen handgreiflich geworden sein.

Read more »

Kabinen-Streit eskaliert – Real-Star muss ins SpitalDer nächste dramatische Vorfall bei Real Madrid. Zwei Streithähne sind erneut aneinander geraten. Einer musste danach sogar ins Krankenhaus.

Read more »

Was ist los in Madrid? - Real-Star nach Trainings-Streit im Krankenhaus!Ausnahmezustand bei Real Madrid! Seit Wochen kracht es bereits intern beim spanischen Kult-Verein - jetzt landete Federico Valverde nach einem ...

Read more »

Mbappe schmust mit Netflix-Star – Real-Fans fordern AusSuperstar Kylian Mbappe sorgt bei Real für Fan-Wut. Eine Petition mit bereits 250.000 Unterschriften fordert sein Aus beim Klub.

Read more »