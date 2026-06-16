Real Madrid-Transfer von Marc Cucurella entfacht Sturm der Entrüstung bei Barcelona-Fans

Der Wechsel des früheren Barça-Spielers Marc Cucurella zu Real Madrid löst bei den Fans des katalanischen Traditionsklubs heftige Reaktionen aus. Während eines WM-Spiels wurde der Linksverteidiger von mitgereisten Anhängern ausgepfiffen und beschimpft. Der Transfer gilt vielen als Verrat.

Marc Cucurella s Wechsel zu Real Madrid sorgt bei den Fans des FC Barcelona für mächtig Ärger. Beim WM-Spiel Spanien s gegen Kap Verde bekam der Linksverteidiger den Frust der katalanischen Anhänger deutlich zu spüren.

Von den spanischen Rängen gab es Pfiffe und Buhrufe gegen den 27-Jährigen. Laut ESPN soll Cucurella sogar als Judas beschimpft worden sein. Der Grund für diese starken Emotionen liegt in seiner langen Vergangenheit beim FC Barcelona. 2012 wechselte er in die U16 der Katalanen und stand bis 2020 mit kurzen Unterbrechungen bei Barca unter Vertrag. Zuletzt spielte er für Chelsea in der Premier League.

Nun kehrt der Abwehrspieler nach Spanien zurück, allerdings nicht zu seinem Ex-Klub, sondern ausgerechnet zum Erzrivalen Real Madrid. Die Königlichen bestätigten den Transfer bereits am Montag. Für viele Barca-Fans ist dieser Schritt ein absolutes No-Go. In Atlanta machten die mitgereisten Anhänger ihrem Ärger Luft und pfiffen Cucurella während des WM-Spiels aus.

Für den spanischen Teamspieler ist es nicht das erste Mal, dass er im Fokus gegnerischer Fans steht. Seit seinem Handspiel im EM-Viertelfinale gegen Deutschland gilt er bei vielen DFB-Anhängern als Reizfigur





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