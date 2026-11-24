Irlands Pfarrer Ray Kelly, bekannt durch den Hallelujah-Hit, steht mit 73 weiterhin auf der Bühne. Details zu seiner Tour 2026 und seinem Leben als Geistlicher.

Der irische Priester Ray Kelly, der weltweit durch seine Aufnahme von Leonard Cohens Hallelujah bei einer Hochzeit im Jahr 2014 bekannt wurde, ist mit 73 Jahren immer noch aktiv. Das Video mit Chris und Leah O'Kane sorgte für Gänsehaut und Standing Ovations. Kelly hat sich als Geistlicher und Künstler einen Namen gemacht. Sein Weg führte ihn von Südafrika nach Irland.

Karriereverlauf und virale Bekanntheit

Die Aufnahme des Liedes bei der Hochzeit von Chris und Leah O'Kane verbreitete sich im Jahr 2014 rasend schnell im Internet. Diese Plattform machte den Geistlichen weltweit bekannt. Ray Kelly passt den Text für jedes Brautpaar individuell an. Diese persönliche Note trug maßgeblich zum emotionalen Erfolg bei. Die internationale Aufmerksamkeit hat seine kirchliche Tätigkeit nicht beendet. Sie hat ihm vielmehr eine zusätzliche Bühne eröffnet. Sein Name ist untrennbar mit diesem musikalischen Moment verbunden.

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Religiöse Laufbahn und aktuelle Stationen

Kelly wurde bereits im Jahr 1989 zum Priester geweiht. Seine kirchliche Karriere führte ihn ursprünglich als Missionar nach Südafrika. Später wirkte er als Pfarrer in Oldcastle im irischen County Meath. Dort blieb er für einen Zeitraum von 17 Jahren. Im Sommer 2023 wechselte er seine Position. Er ist nun als Pfarrvikar in den Gemeinden Kilcormac, Rahan und Eglish tätig. Diese Gemeinden liegen im County Offaly. Seine Doppelfunktion als Seelsorger und Musiker bleibt dabei bestehen.

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Erfolge in Unterhaltungsshows und Medien

Die Musik ist längst ein fixer Bestandteil seines Lebens. Kelly veröffentlichte mehrere Alben in seiner Karriere. Im Jahr 2018 trat er bei Britain's Got Talent auf. Er sang Everybody Hurts von der Band R.E.M. Die Jury zeigte sich beeindruckt von seiner Stimme. Kelly schaffte es bis ins Halbfinale der Show. Dort trat er mit Go Rest High on That Mountain von Vince Gill auf. Er verpasste aber den Einzug ins Finale. Im Jahr 2020 wagte er einen anderen Schritt. Bei der irischen Ausgabe von Dancing with the Stars tanzte er mit Kylee Vincent. Das Duo schaffte es bis ins Viertelfinale.

Autobiografie und geplante Nordamerika-Tour

Im Jahr 2022 brachte Kelly seine Autobiografie Hallelujah: Memoirs of a Singing Priest heraus. Darin erzählt er von seinem Weg vom Priester zum internationalen Internet-Star. Er beschreibt, wie er seine Berufung und die Leidenschaft für Musik miteinander verbindet. Live ist der 73-Jährige weiterhin unterwegs. Die Tour Open Road, Open Heart führt ihn im Jahr 2026 durch Nordamerika. Veranstalter kündigten ihn für Auftritte in den USA und Kanada an. Dieser Zeitraum liegt noch in der Zukunft. Seine Karriere zeigt, dass beide Rollen miteinander vereinbar sind. Der Hit von 2014 bleibt ein prägendes Ereignis. Dennoch lebt er weiterhin seinen Glauben. Die Bühne bleibt ein wichtiger Teil seines Daseins.