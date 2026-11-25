Die Schweizer Marke RAUSCH kombiniert Ginseng und Coffetin zur Stärkung der Kopfhaut. Gewinnspiel endet am 9. Dezember 2026 mit Pflegesets.

Die Sorge um immer dünner werdendes Haar betrifft viele Menschen, die sich eine volle und gesunde Frisur wünschen. Wenn die Haare an Kraft verlieren oder vermehrt ausfallen, liegt dies häufig an Stress, hormonellen Schwankungen oder genetischen Veranlagungen. Die Kopfhaut spielt dabei eine zentrale Rolle als Basis für neues Wachstum und darf in der täglichen Pflege nicht vernachlässigt werden.

Wirkung von Ginseng und Coffetin auf die Haare

Die Schweizer Haarpflegemarke RAUSCH hat mit ihrer Ginseng-Coffetin-Linie ein Produkt entwickelt, das genau an dieser Stelle ansetzt. Die spezielle Kombination aus Coffetin, Ginseng und ausgewählten Kräuterextrakten zielt darauf ab, die Kopfhaut zu beleben und die Haarwurzeln gezielt zu unterstützen. Ziel ist es, das Haar kräftiger und widerstandsfähiger erscheinen zu lassen, indem die Grundlage für ein gesundes Haarwachstum verbessert wird.

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Langjährige Expertise der Marke Rausch

RAUSCH widmet sich bereits seit mehr als 130 Jahren intensiv der Erforschung der Wirkung von Kräutern und Pflanzenextrakten auf die Gesundheit der Haare. Diese lange Tradition fließt in die Entwicklung der aktuellen Produkte ein. Alle Haarpflegeprodukte der Marke werden konsequent in der Schweiz entwickelt und dort auch hergestellt, was für hohe Qualitätsstandards spricht.

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Preisrätsel mit wertvollen Pflegesets

Für alle, die ihrer Haarpflege einen neuen Impulse verleihen möchten, bietet die Zeitschrift 'Heute' aktuell die Chance, eines dieser Sets zu gewinnen. Das Gewinnspiel vergibt drei vollständige RAUSCH Ginseng-Coffetin-Pflegesets. Jedes dieser Sets enthält jeweils vier verschiedene Produkte aus der genannten Linie, die zusammen angewendet werden sollen.

Teilnahmebedingungen und Gewinnbenachrichtigung

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis Mittwoch, den 9. Dezember 2026, um 08:00 Uhr möglich. Die Benachrichtigung der glücklichen Gewinner erfolgt ausschließlich per E-Mail. Es gelten die üblichen rechtlichen Bestimmungen, wobei eine Barauszahlung des Gewinns sowie der Gang vor Gericht ausgeschlossen sind. Interessierte sollten sich daher rechtzeitig anmelden, um nicht die Frist zu verpassen.