Raubüberfälle auf OMV-Tankstelle in Lustenau: LKA nimmt 43-jährigen Tatverdächtigen fest

Das LKA Vorarlberg hat einen 43-jährigen Österreicher als dringend Tatverdächtigen für zwei Raubüberfälle auf eine OMV-Tankstelle in Lustenau festgenommen.

Mehr als zwei Jahre nach den Raubüberfällen auf eine OMV-Tankstelle in Lustenau hat das Landeskriminalamt (LKA) Vorarlberg einen mutmaßlichen Täter ausgeforscht und festgenommen. Die Festnahme erfolgte am 3. November 2026 in Lustenau durch Beamte des LKA Vorarlberg. Dem Festgenommenen wird vorgeworfen, für beide Überfälle verantwortlich zu sein, die sich am 21. und 22. August 2024 ereigneten. Der Auslöser für die entscheidende Spur war ein Hinweis aus der Bevölkerung.

Die Festnahme beruht auf einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 43-jährigen Österreicher, der seit längerer Zeit über keinen aufrechten Wohnsitz in Vorarlberg beziehungsweise in Österreich verfügt. Für den Mann gilt die Unschuldsvermutung, bis ein Gericht über den Tatvorwurf entschieden hat.

Also read Wirtshaus am See gewinnt Leserwahl Beste Martinigans 2026 in Vorarlberg

Ermittlungen des LKA Vorarlberg nach den Überfällen

Das LKA Vorarlberg hat die beiden Raubüberfälle auf die OMV-Tankstelle in Lustenau über einen langen Zeitraum verfolgt, bevor ein Tatverdächtiger identifiziert werden konnte. Die Überfälle ereigneten sich am 21. und 22. August 2024. Der bewaffnete Raubüberfall vom 22. August 2024 steht im Zentrum der Ermittlungen.

Nach diesem bewaffneten Überfall veröffentlichte die Polizei einen Videoausschnitt. Darauf war der Täter kurzzeitig ohne Maskierung zu sehen. Die Aufnahme sollte helfen, die Person zu erkennen und Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten.

Advertisement

Zusätzlich wurde der Fall am 19. Februar 2025 in der österreichweiten Fernsehsendung Fahndung Österreich auf Servus TV ausgestrahlt. Die Sendung richtete sich an ein breites Publikum in ganz Österreich und sollte die Suche nach dem Täter unterstützen.

Festnahme in Lustenau auf Basis eines Hinweises

Ein Hinweis aus der Bevölkerung führte schließlich zu dem nun festgenommenen Mann. Nach der Ausstrahlung von Fahndung Österreich gingen mehrere Hinweise bei den Ermittlern ein, denen das LKA Vorarlberg nachging. Nur einer dieser Hinweise erwies sich als so ergiebig, dass er zu umfangreichen Ermittlungen führte.

Die daraus entwickelten Ermittlungen führten zu einem dringend tatverdächtigen 43-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch ordnete daraufhin seine Festnahme an. Die Beamten des LKA Vorarlberg setzten die Anordnung am 3. November 2026 in Lustenau um.

Folgen für die Ermittlungen und nächste Schritte

Mit der Festnahme ist der Fall um die Raubüberfälle in Lustenau in eine neue Phase getreten. Die Ermittler des LKA Vorarlberg und die Staatsanwaltschaft Feldkirch werden nun prüfen, welche Beweise dem Verdächtigen zugeordnet werden können. Über den weiteren Verlauf des Verfahrens entscheiden die zuständigen Behörden.

Advertisement

Für die Bevölkerung in Lustenau und Vorarlberg zeigt der Fall, dass auch länger zurückliegende Straftaten aufgeklärt werden können, wenn Hinweise aus der Öffentlichkeit eingehen. Die Polizei hatte die Veröffentlichung des Videos und die Fernsehfahndung genutzt, um Zeugen und Informanten zu erreichen.