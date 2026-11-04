Raubüberfall in Wien: Festnahme nach Bargeld-Erpressung

Polizei Wien nimmt Verdächtigen nach Raub in Floridsdorf fest. Opfer erpresst zu Bargeld-Abhebungen, Gewalttat im September 2024. Festnahme der Staatsanwaltschaft Wien.

Ein 29-jähriger Mann ist am 16. September 2024 in Wien-Floridsdorf Opfer eines Raub überfalls geworden. Die Tat ereignete sich im Beisein eines 30-jährigen Bekannten, der das Opfer zunächst zur Geldabhebung zwang und bei Misserfolg gewalttätig wurde. Die Polizei Wien bestätigte die Festnahme des Tatverdächtigen am Mittwoch.

Gewalttäter erpresst Geld am Automaten

Der Tathergang begann damit, dass der Verdächtige das 29-jährige Opfer zu einem Geldautomaten in der Nähe führte. Der Angegriffene versuchte daraufhin, Bargeld zu beheben. Dieser Versuch scheiterte jedoch aus technischen Gründen oder aufgrund fehlender Mittel. Daraufhin verlagerten die beiden Männer den Ort der Tat.

Also read Junge Syrer rast mit 165 km/h durch Wien - Polizei nimmt Verfolger fest

Sie begaben sich gemeinsam zu einer weiteren Bankfiliale im Bezirk Wien-Floridsdorf. Auch an diesem zweiten Standort scheiterte der Versuch des Opfers, Geld abzuheben. Nachdem die Behebung erneut nicht gelang, eskalierte die Situation plötzlich. Der Unbekannte schlug dem Opfer ins Gesicht und verursachte dabei Verletzungen.

Festnahme des russischen Staatsbürgers

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, übernahm die Ermittlungen im Bereich Raub. Die Beamten identifizierten einen 30-jährigen Mann mit russischer Staatsangehörigkeit als Tatverdächtigen. Bei einer erneuten Einvernahme des Opfers wurden weitere Details zum mutmaßlichen Täter und zum Ablauf der Tat klar. Zuvor waren den Ermittlern bei den ersten Aussagen des 29-Jährigen Unglaubwürdigkeiten aufgefallen.

Advertisement

Der 29-Jährige erklärte schließlich, den Mann bereits im Dezember 2025 über eine Plattform in den sozialen Medien kennengelernt zu haben. Den genauen Namen des Täters kannte er zu diesem Zeitpunkt nicht. Am Tag der Tat kam es zu einem persönlichen Treffen zwischen den beiden Männern. Am Ende dieses Treffens drohte der 30-Jährige dem Opfer und zwang es zur Geldabhebung.

Tathergang und soziale Medien als Treffpunkt

Die Ermittlungen zeigten, dass die Verbindung der beiden Männer bereits Monate vor der Tat bestand. Die Bekanntschaft über eine Social-Media-Plattform bildete die Grundlage für das Treffen im September. Der Tatverdächtige nutzte diese Situation aus, um sein Opfer zu erpressen. Als die finanziellen Erwartungen nicht erfüllt wurden, griff er zur Gewalt.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Wien wiesen darauf hin, dass die ersten Aussagen des Opfers nicht mit der Realität übereinstimmten. Erst durch die Drucksetzung der Ermittler kamen die wahren Umstände zutage. Der 29-Jährige bestätigte den Tathergang und nannte den Verdächtigen als Haupttäter. Die Gewalttat im Gesichtsbereich des Opfers wurde medizinisch dokumentiert.

Festnahme und Inhaftierung durch Staatsanwaltschaft

Am Dienstag wurde der Tatverdächtige aufgrund einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen. Die Festnahme erfolgte an der Wohnadresse der Mutter des 30-Jährigen. Die Beamten der Polizei Wien führten den Tatverdächtigen zur weiteren Aufklärung der Tat.

Advertisement

Bei seiner Einvernahme verweigerte der 30-jährige Mann die Aussage gegenüber den Ermittlern. Trotz dieser Schweigeklausel liegen die Beweise aufgrund der Opferaussagen und der festgestellten Verletzungen klar vor. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige in eine Justizanstalt gebracht. Die Ermittlungen laufen weiter, um alle Umstände der Tat vollständig aufzuklären. Weitere Schritte sind im Rahmen der strafrechtlichen Verfolgung zu erwarten.