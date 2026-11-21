Ein 13-Jähriger aus einer Wiener Auszeit-WG hat zwei Trafiken in Favoriten überfallen. Die Tat löst eine Debatte um die Strafmündigkeit aus und provoziert scharfe Kritik an Innenminister Karner.

Ein 13-jähriger Junge aus einer Wiener Auszeit-WG steht im Verdacht, zwei Tabaktrafiken im Bezirk Favoriten überfallen und dabei eine 65-jährige Mitarbeiterin schwer verletzt zu haben. Die Vorwürfe lösten sofort heftige politische Reaktionen aus, bei denen Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) öffentlich den Begriff jugendlicher Gfraster nutzte und eine Senkung des Strafmündigkeitsalters forderte.

Detaillierte Tatabläufe in Wien-Favoriten

Die Polizeiuntersuchungen beziehen sich auf zwei spezifische Überfälle, bei denen der mutmaßliche Täter sein Alter von 13 Jahren ausnutzte, um ungestraft zugreifen zu können. Beim zweiten Angriff am 9. November trat der Jugendliche hinter das Verkaufspult einer Trafik und stieß die dort beschäftigte 65-jährige Angestellte zu Boden. Diese Gewaltaktion führte dazu, dass die Frau mit Verdacht auf Prellungen an den Oberschenkeln ins Spital gebracht werden musste.

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Der Täter ergriff in der Folge die mit Bargeld gefüllte Kassa und floh mit einem Geldbetrag im höheren dreistelligen Euro-Bereich. Die Wiener Polizei konnte den konkreten Verdacht gegen den Burschen am Samstag trotz der polizeilichen Ermittlungen vorerst nicht vollständig bestätigen, behält aber den Fokus auf die Tatumstände und die Identität des Tatverdächtigen.

Politische Kontroverse um Strafmündigkeit

Die mediale Berichterstattung der Kronen Zeitung über den Fall hat die politische Debatte um die Jugendsicherheit in Österreich neu entfacht. Innenminister Gerhard Karner sah sich durch die Vorfälle veranlasst, erneut und lautstark eine Herabsetzung der Strafmündigkeit einzufordern. Er charakterisierte die Täter in den öffentlichen Medien als jugendliche Gfraster und verwies auf die Notwendigkeit härterer Maßnahmen im Jugendstrafrecht.

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Gegen diese Position übte der freiheitliche Sicherheitssprecher Gernot Darmann am Samstag scharfe Kritik. Er bezeichnete die Äußerungen des Innenministers als reine Heuchelei, da Karner und seine ÖVP-Parteikollegen im Parlament bereits gegen frühere freiheitliche Initiativen zur Herabsetzung der Strafmündigkeit gestimmt hätten. Darmann warf der ÖVP vor, im Parlament die schützende Hand über kriminelle Banden zu halten und gleichzeitig draußen den starken Sheriff zu spielen.

Statt Geld für Auszeit-WG: Härtere Gesetze gefordert

ÖVP-Wien-Landesparteiobmann Markus Figl und sein Sicherheitssprecher Hannes Taborsky werteten den Fall als alarmierendes Beispiel für das Versagen der bisherigen Konzepte. Sie kritisierten insbesondere Neos-Stadträtin Emmerling dafür, dass ihr Konzept der Auszeit-WG offensichtlich versagt habe. Wenn ein Jugendlicher aus einer solchen Einrichtung trotz Überwachung mehrfach schwere Straftaten begehe, handle es sich um ein klares Alarmsignal für die Sicherheitspolitik.

Figl und Taborsky forderten daraufhin SPÖ und Neos auf, endlich den politischen Weg freizumachen, um das Strafmündigkeitsalter von 14 auf 12 Jahre zu senken. Sie betonten, dass es nicht hinnehmbar sei, dass der Rechtsstaat bei 13-jährigen Intensivtätern an seine Grenzen stoße. Die Forderung nach härteren Gesetzen wird nun von mehreren Seiten als notwendig erachtet, um derartige Vorfälle in Zukunft zu verhindern.