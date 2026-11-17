Polizei in Wien nimmt Tatverdächtigen fest nach brutalen Raubüberfall mit Eisenstange. Zwei Männer wurden verletzt, weitere Täter flüchtig. Ermittlungen laufen.

Zwei Männer wurden in Wien durch einen brutalen Raubüberfall schwer verletzt, nachdem eine Gruppe unbekannten Tätern mit einer Eisenstange auf sie eingeschlagen hatte. Die Tat ereignete sich am vergangenen Montag gegen 21 Uhr an der Straßenbahnstation Kliebergasse im siebenten Wien er Bezirk. In der Folge wurde ein 22-jähriger Syrer festgenommen, während die anderen Beteiligten weiterhin flüchtig sind.

Blutige Attacke an der Kliebergasse

Die Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos Margareten wurden durch einen Notruf auf den Tatort gerufen, als ein Mann mit einer blutenden Kopfwunde erwartet wurde. Das 39-jährige Opfer schilderte den Beamten einen gewalttätigen Vorfall, bei dem er von einer Gruppe fremder Männer angesprochen und zur Herausgabe von Wertgegenständen gezwungen wurde. Da er diese nicht bei sich trug, soll einer der Angreifer unvermittelt mit einer Eisenstange auf ihn eingeschlagen haben, was zu seiner Verletzung führte.

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Im unmittelbaren Anschluss an die Feststellung des ersten Opfers stießen die Polizisten in der Nähe der Haltestelle auf einen weiteren verletzten Mann, der 40 Jahre alt ist. Dieser gab an, ebenfalls Opfer der gewalttätigen Bande geworden zu sein. Die Angreifer hätten auch bei diesem Mann mit der Eisenstange zugeschlagen und ihm zudem Bargeld im zweistelligen Bereich entwendet. Die Kombination aus körperlicher Gewalt und dem Diebstahl von Geld definiert den Vorfall als rauberischen Überfall.

Festnahme und Sicherung der Tatwaffe

Durch eine Sofortfahndung im Nahbereich der Tatstätte konnten die Beamten der Bereitschaftseinheit schließlich einen Mann orten, der sich verdächtiges Verhalten zeigte. Der 22-jährige Syrer wurde dabei ertappt, als er versuchte, eine Eisenstange hinter einem Elektrokasten zu verstecken. Diese Tatwaffe steht im direkten Zusammenhang mit den vorangegangenen Schlägen gegen die beiden Opfer. Die Beweismittel wurden sichergestellt und der Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

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Die Identität der übrigen Täter ist den Ermittlungsbehörden derzeit noch nicht bekannt. Die Fahndung nach weiteren beteiligten Personen wird fortgesetzt, da von einer Gruppenstatie ausgegangen wird. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, hat die Ermittlungen in der schwerwiegenden Strafsache übernommen, um die Tathergänge vollständig aufzuklären und weitere Spuren auszuwerten.

Gesundheitszustand der Opfer und weitere Schritte

Die medizinische Versorgung der beiden Opfer oblag dem Rettungsdienst. Der 39-Jährige, der die schwereren Verletzungen erlitten hatte, wurde in ein Krankenhaus eingewiesen, um dort stationär behandelt zu werden. Der 40-Jährige, obwohl ebenfalls von der Waffe getroffen, wurde nach der ärztlichen Behandlung in häusliche Pflege entlassen. Die körperlichen Schäden stehen im Fokus der polizeilichen Dokumentation.

Die Rechtslage für rauberische Überfälle sieht hohe Strafen vor, insbesondere wenn schwere Körperverletzung im Spiel ist. Die Festnahme des 22-Jährigen ist ein entscheidender Schritt in der Aufklärung, doch die Fahndung nach den flüchtigen Tatbeteiligten bleibt prioritär. Die Bevölkerung wird gebeten, eventuelle Hinweise an die zuständigen Behörden zu melden, um weitere Straftaten dieser Gruppe zu verhindern.