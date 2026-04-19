Rattengift in Babynahrung: Hipp-Gläschen in Spar-Filialen manipuliert – Ermittlungen laufen

Mehrere Gläschen Babynahrung der Marke Hipp mit Rattengift wurden in Supermärkten der Kette Spar entdeckt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung, die Polizei warnt Eltern zur Vorsicht und bittet um Hinweise.

Die Entdeckung von mit Rattengift manipulierter Babynahrung der Marke Hipp in österreichischen Supermarktfilialen der Kette Spar löste am Freitag Besorgnis und Unsicherheit bei Eltern aus. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt hat Ermittlungen wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung aufgenommen, während die Polizei zur Vorsicht aufruft.

Derzeit wird ein manipuliertes Glas untersucht, bei dem Rattengift nachgewiesen wurde, und nach einem zweiten betroffenen Glas wird gesucht, das möglicherweise im Umlauf ist. Die Polizei gibt aus ermittlungstaktischen Gründen keine detaillierten Informationen preis, ob es sich um einen Erpressungsversuch handelt, ist unklar. Am Sonntag gab die Polizei bekannt, dass im Burgenland vermutlich ein zweites manipuliertes Hipp-Glas verkauft wurde. Polizeisprecher Helmut Marban äußerte die Annahme, dass sich zumindest ein weiteres manipuliertes Glas im Umlauf befindet. Wie das am Samstag in Schützen am Gebirge sichergestellte Glas, das bei einer Untersuchung positiv auf Rattengift reagierte, könnte auch dieses zweite Glas kontaminiert worden sein. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt hat daher eine genaue toxikologische Untersuchung des sichergestellten Glases angeordnet, wie Staatsanwaltschaftssprecherin Petra Bauer mitteilte. Die Polizei rät dringend zur Vorsicht, insbesondere im Hinblick auf das möglicherweise noch im Umlauf befindliche manipulierbare Behältnis. Nach aktuellen Erkenntnissen sind verdächtige Produkte an einem weißen Aufkleber mit einem roten Kreis am Glasboden erkennbar. Zusätzlich können der Deckel geöffnet oder beschädigt sein und der übliche Sicherheitsverschluss fehlen, was sich durch das Fehlen des knackenden Geräuschs beim ersten Öffnen bemerkbar macht. Das in Schützen am Gebirge sichergestellte Glas, dessen Inhalt positiv auf Rattengift getestet wurde, wurde in einer Spar-Filiale in Eisenstadt erworben. Diese Information stützt sich auf einen Hinweis an die Ermittler, der über offizielle Kanäle aus Deutschland nach Österreich gelangte. Bereits am Samstagabend wurde berichtet, dass in Tschechien und der Slowakei ebenfalls markierte Gläser polizeilich sichergestellt wurden. Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord bestätigte inzwischen eigene Ermittlungen in Deutschland, wobei die Polizei Ingolstadt die Erhebungen führt und in engem Kontakt mit Hipp steht. Obwohl Deutschland laut Polizei nicht direkt von manipulierten Hipp-Gläschen betroffen ist, hat das Unternehmen seinen Hauptsitz in Pfaffenhofen an der Ilm in Bayern. Die burgenländische Polizei verzichtet bewusst auf die Veröffentlichung eines Fotos des sichergestellten Glases, um Nachahmungstäter nicht zu ermutigen, insbesondere im Hinblick auf den weißen Aufkleber und den roten Kreis am Glasboden. Polizeisprecher Marban wollte weder die Existenz eines Erpressungsversuchs bestätigen noch konkrete Ermittlungsschritte oder mögliche Verdächtige nennen, um die laufenden Ermittlungen in Deutschland nicht zu behindern. Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise unter der Telefonnummer +43-5913310-3333. Seit Freitagabend seien zahlreiche Anrufe von besorgten Bürgerinnen und Bürgern eingegangen. Der Fall, der zum Rückruf aller Babykostgläschen von Hipp bei Spar Österreich führte, wurde am späten Freitagabend bekannt. Betroffen ist konkret der Artikel "Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel" in der 190-Gramm-Packung. Die Möglichkeit der Beimischung von Rattengift zeichnete sich am Samstagabend ab, woraufhin das Gesundheitsministerium und die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) zur besonderen Vorsicht aufriefen, bis der Fall vollständig aufgeklärt ist. Spar reagierte umgehend und entfernte sämtliche "Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel" aus seinem Sortiment. Unternehmenssprecherin Nicole Berkmann betonte, dass bei 1500 Filialen in Österreich dies eine erhebliche Menge darstellte. Es liege noch kein genauer Überblick vor, wie viele Gläser zusätzlich von Konsumenten in die Filialen zurückgebracht wurden. Zur Frage eines möglichen Erpresserschreibens oder der Verbindung zu deutschen Ermittlungsverfahren gab sich Berkmann bedeckt und verwies auf ermittlungstaktische Gründe in Absprache mit der Polizei. Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) warnte am Sonntag in einer Aussendung eindringlich vor der tückischen Wirkung von Rattengiften, da die Symptome erst zwei bis fünf Tage nach der Aufnahme auftreten. Die AGES erläuterte, dass Rattengifte unterschiedliche Wirkstoffe mit diversen gesundheitlichen Auswirkungen enthalten. Der am weitesten verbreitete Wirkstoff sei Bromadiolon, ein sogenannter Vitamin-K-Antagonist. Dieser hemmt die Funktion von Vitamin K, welches für die Blutgerinnung unerlässlich ist, was zu einer verminderten Gerinnungsfähigkeit des Blutes führen kann





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Rattengift Babynahrung Hipp Spar Gemeingefährdung

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