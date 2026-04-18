Rattengift in Babykost: Hipp-Gläschen bei Spar zurückgerufen

Ein mit Rattengift verseuchtes Babykostgläschen von Hipp wurde in einem Spar-Markt im österreichischen Burgenland gefunden, was zu einem dringenden Rückruf aller betroffenen Produkte führte. Die Polizei warnt vor weiteren möglichen Verunreinigungen und ermittelt mutmaßlichen Erpressungsversuch.

Im Zusammenhang mit dem bundesweiten Rückruf von Babykost gläschen der Marke Hipp bei der Supermarktkette Spar Österreich ist in einem Gemüseglas Rattengift nachgewiesen worden. Ein besorgter Kunde hatte das kontaminierte Gläschen in einer Spar-Filiale im österreichischen Burgenland entdeckt und die Polizei informiert. Nach Angaben der Polizei im Burgenland hat ein Verzehr des vergifteten Produkts nicht stattgefunden.

Die Beamten haben daraufhin eine dringende Warnung an die Bevölkerung herausgegeben, insbesondere an Eltern von Säuglingen und Kleinkindern. Das sichergestellte Gläschen, bei dem es sich laut einer offiziellen Aussendung um die Sorte Karotten mit Kartoffeln in der 190-Gramm-Packung handelt, ist genau das Produkt, das vom am Freitagabend angeordneten Rückruf betroffen ist. Am Samstagnachmittag wurden unter Beteiligung des Bundeskriminalamts umfangreiche Laboruntersuchungen durchgeführt, deren Ergebnis alarmierend war: Der Inhalt des Gläschens wies eine eindeutige Kontamination mit Rattengift auf. Parallel dazu wurden auch in Tschechien und der Slowakei markierte Gläser polizeilich sichergestellt. Erste Laboruntersuchungen in diesen Fällen ergaben ebenfalls die Beimischung eines giftigen Zusatzstoffes. Zudem wurde berichtet, dass manipulierte Gläser oft einen verdorbenen Geruch aufweisen, was als weiteres Warnsignal dienen kann. Die aktuellen Ermittlungen deuten auf einen möglichen Erpressungsversuch hin. Die österreichischen Behörden wurden im Zuge von Ermittlungen in Deutschland darüber in Kenntnis gesetzt, dass sich potenziell kontaminierte Hipp-Gläser im Raum Eisenstadt im Umlauf befinden könnten. Die umfangreichen Erhebungen in Österreich werden von der Kriminalpolizei des Burgenlandes in enger Kooperation mit dem Bundeskriminalamt geführt. Derzeit gibt es keine konkreten Hinweise auf einen oder mehrere Verdächtige. Die Polizei appelliert erneut an die Bevölkerung, erhöhte Aufmerksamkeit walten zu lassen und verdächtige Beobachtungen umgehend zu melden. Laut aktuellen Ermittlungsstand sind verdächtige Produkte an einem weißen Aufkleber mit einem roten Kreis auf dem Glasboden erkennbar. Zusätzlich können ein geöffneter oder beschädigter Deckel sowie das Fehlen des charakteristischen Knack-Geräuschs beim erstmaligen Öffnen auf eine Manipulation hindeuten. Zeugenaussagen erwähnen außerdem einen ungewöhnlichen oder verdorbenen Geruch. In solchen Fällen wird dringend davon abgeraten, die Produkte zu öffnen oder sie gar Kleinkindern zum Verzehr anzubieten. Die Landespolizeidirektion Burgenland nimmt weiterhin unter der Telefonnummer +43-5913310-3333 Hinweise in dieser Angelegenheit entgegen. Das Gesundheitsministerium und die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hatten bereits am Samstagabend auf eine mögliche Kontamination mit Rattengift hingewiesen und zur besonderen Vorsicht aufgerufen, bis der Fall vollständig aufgeklärt ist. Rattengifte können je nach Wirkstoff unterschiedliche gesundheitliche Folgen haben. Ein häufig verwendeter Wirkstoff ist Bromadiolon, ein Antagonist von Vitamin K. Dieses Vitamin ist essenziell für die Blutgerinnung. Eine Hemmung seiner Wirkung kann zu einer verringerten Blutgerinnung führen, was sich in inneren und äußeren Blutungen äußern kann, beispielsweise Zahnfleischbluten, Nasenbluten, blaue Flecken oder Blut im Stuhl. Die Symptome treten typischerweise verzögert auf, oft erst zwei bis fünf Tage nach der Aufnahme des Giftes. Bei Auftreten von Blutungen, extremer Schwäche oder Blässe ist umgehend ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wichtig ist dabei, das medizinische Personal über den Verzehr des potenziell kontaminierten Produkts zu informieren. Eltern werden dringend gebeten, Kindernahrungsmittel vor dem Verzehr sorgfältig auf Aussehen und Geruch zu überprüfen. Auffällige Gläschen von Säuglingsnahrung sollen umgehend der regional zuständigen Polizei gemeldet werden. Die AGES hat in diesem Zusammenhang von einem mutmaßlichen Erpressungsversuch gesprochen. Bei rechtzeitiger ärztlicher Behandlung, insbesondere durch die Gabe von Vitamin K, ist eine Vergiftung jedoch gut behandelbar. Hipp hat sich angesichts der besorgniserregenden Situation am Samstagvormittag schriftlich an die APA gewandt und erklärt, dass aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit keine weitergehenden Informationen bereitgestellt werden können. Das Unternehmen verweist auf die zuständigen Behörden. Das Hipp-Elternservice Österreich steht besorgten Eltern nun auch am Wochenende unter der Telefonnummer +43-7612-76577-104 zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und Sorgen zu nehmen. Der Rückruf wurde vorsorglich eingeleitet, um selbst ein theoretisches Risiko auszuschließen. Hipp betonte, dass bei Kindern, die keine Beschwerden zeigen, kein Grund zur Sorge bestehe. Bei Unsicherheit oder dem Auftreten von Symptomen wird Eltern geraten, sich umgehend an einen Kinderarzt oder eine medizinische Notfallstelle zu wenden





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