Ratscherkinder aus Preuwitz unterwegs: Tradition bewahrt und Dorfkapelle renoviert

In Preuwitz zogen sieben Kinder mit ihren Knieratschen durch das Dorf, während die Dorfkapelle für das 300-jährige Jubiläum renoviert wird. Eine lebendige Tradition und Gemeinschaft prägen das Dorfleben.

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:\Die Preuwitz er Ratscherkinder Eva, Lisa, Lukas, Quentin, Dora, Karoline und Florian vor der Dorfkapelle . Diese wird derzeit renoviert, um nächstes Jahr zum 300-jährigen Jubiläum in neuem Glanz zu erstrahlen.

Sieben Kinder, acht Touren: Mit ihren Knieratschen waren sie durch Preuwitz, eine Katastralgemeinde von Zwentendorf, unterwegs – sogar um Mitternacht. Vier Mädchen und drei Burschen zeigten erneut ihren Fleiß in Preuwitz, indem sie mit ihren Knieratschen durch das Dorf zogen. Von Donnerstagabend bis Samstagmittag nahmen sie achtmal, einschließlich einer Tour um Mitternacht, die anstrengende Route durch das Dorf auf sich. Am Sonntag wurden die wohlverdienten Ratscher-Eier in den Haushalten abgeholt und auch die Fastenwürfel eingesammelt. Auf dem Foto sind die Ratscher vor der Dorfkapelle zu sehen, die derzeit saniert wird, um bis 2027 zur 300-Jahr-Feier in neuem Glanz zu erstrahlen. Die Tradition des Ratschens in Preuwitz ist ein fester Bestandteil des Dorflebens und erfreut sich großer Beliebtheit. Die Kinder opfern ihre Zeit und Energie, um die Tradition aufrechtzuerhalten und die Dorfbewohner mit ihrem Brauchtum zu erfreuen. Die Renovierung der Dorfkapelle ist ein weiteres Zeichen für die lebendige Gemeinschaft in Preuwitz und das Bestreben, das kulturelle Erbe zu bewahren. Das Ratschen, das in der Karwoche anstelle der Glocken genutzt wird, ist ein wichtiger Bestandteil der christlichen Tradition und dient dazu, die Gläubigen zum Gebet zu rufen. Die Kinder lernen dabei nicht nur die Tradition kennen, sondern auch Verantwortung und Gemeinschaftsgeist.\Die Vorbereitungen für das 300-jährige Jubiläum der Dorfkapelle laufen bereits auf Hochtouren. Neben der Renovierung der Kapelle sind weitere Veranstaltungen und Aktivitäten geplant, um dieses besondere Jubiläum gebührend zu feiern. Die Dorfgemeinschaft ist eng in die Planung und Organisation involviert, um sicherzustellen, dass das Jubiläum ein unvergessliches Ereignis wird. Die Ratscherkinder spielen dabei eine wichtige Rolle, da sie die Tradition des Ratschens aufrechterhalten und somit einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Identität des Dorfes leisten. Die Zusammenarbeit zwischen Jung und Alt ist ein wesentliches Merkmal des Dorflebens in Preuwitz und zeigt, wie wichtig es ist, Traditionen zu pflegen und weiterzugeben. Die Kinder werden von den älteren Dorfbewohnern unterstützt und angeleitet, um sicherzustellen, dass die Tradition des Ratschens auch in Zukunft lebendig bleibt. Das Engagement der Kinder und die Unterstützung der Dorfgemeinschaft sind ein Beispiel für den Zusammenhalt und die Verbundenheit in Preuwitz.\Die Bedeutung des Ratschens geht über die reine Tradition hinaus. Es ist ein Ausdruck der Gemeinschaft, des Glaubens und der Freude. Die Kinder lernen durch das Ratschen nicht nur ihre Tradition, sondern auch den Wert von Fleiß, Ausdauer und Verantwortung. Sie übernehmen eine wichtige Rolle im Dorfleben und tragen dazu bei, die Gemeinschaft zu stärken. Die Eltern und die gesamte Dorfgemeinschaft sind stolz auf die Kinder und unterstützen sie bei ihrer Aufgabe. Die Vorfreude auf das 300-jährige Jubiläum der Dorfkapelle ist groß, und alle freuen sich darauf, dieses besondere Ereignis gemeinsam zu feiern. Die Renovierung der Kapelle ist ein wichtiger Schritt, um das kulturelle Erbe zu bewahren und zukünftigen Generationen weiterzugeben. Die Tradition des Ratschens und die Renovierung der Dorfkapelle sind Beispiele für die lebendige Dorfgemeinschaft von Preuwitz und ihren Einsatz für das Erhalten ihrer kulturellen Werte. Das Ratschen ist eine wunderbare Tradition, die die Dorfgemeinschaft zusammenbringt und gleichzeitig die christliche Tradition in der Karwoche lebendig hält. Die Kinder sind stolz auf ihre Rolle und freuen sich darauf, die Tradition auch in Zukunft weiterzuführen





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