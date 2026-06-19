Rassistischer und sexistischer Angriff in Linzer Bus löst Empörung aus

In einem Linzer Bus wurde eine schwarze Frau rassistisch und sexistisch beleidigt. Die Grünen fordern Konsequenzen und sehen den Vorfall als Beleg für tief verwurzelten Rassismus. Zudem gab es einen Brandanschlag auf eine Regenbogenfahne.

Die Linz er Grüne n reagierten entsetzt auf einen rassistischen und sexistischen Angriff in einem öffentlichen Bus . Eine schwarze Frau wurde von einem anderen Fahrgast mit vulgären Beleidigungen und dem Satz "Ich f**** nur weiße Schlampen" attackiert.

Die Vorgänge ereigneten sich vergangene Woche am Abend in der Goethestraße, nachdem die 24-Jährige den Bus betreten hatte. Der Täter lachte und machte anzügliche Bemerkungen. Die Betroffene berichtete, sie sei zwar häufig mit Rassismus konfrontiert gewesen, aber noch nie auf eine derart "derbe Art undweise". Sie zeigte sich baff und geschockt, vermutete aber, der Mann könne unter Drogen stehen oder eine Psychose haben.

Die grüne Stadträtin Eva Schobesberger und die Integrationssprecherin Abena Carty-Pinner verurteilten den "widerwärtigen Vorfall" und betonten, dass solche Übergriffe klar benannt und auf das Schärfste verurteilt werden müssten. Sie erklärten, der Vorfall belege, wie sehr Rassismus in der Gesellschaft nach wie vor verbreitet sei. Integration sei ein gemeinsamer Auftrag für die gesamte Gesellschaft, und Spielregeln müssten für alle Menschen unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Hautfarbe gelten. Diese Prinzipien müssten auch in der aktuell erarbeiteten städtischen Integrationsstrategie verankert werden.

Schobesberger wies darauf hin, der bekanntgewordene Vorfall sei nur die Spitze des Eisbergs; unter der Oberfläche schlummerten viele weitere Übergriffe, die nicht an die Öffentlichkeit gelangen, aber deswegen nicht weniger schlimm seien. Carty-Pinner kritisierte, dass während einige politische Kräfte ständig die Pflichten von Personen mit Migrationserfahrung einfordern würden, von diesen genau dann "dröhnendes Schweigen" herrsche, wenn Hass- und Rassismusattacken publik würden. Man dürfe die Stadt nicht jenen überlassen, die im Bierzelt und auf Social Media Hass und Hetze predigten.

Der rassistische Angriff ist nicht der einzige Zwischenfall der Woche in Linz: Unbekannte zündeten beim Volkshaus Bindermichl eine Regenbogenfahne an. Die zuständige Vizebürgermeisterin Karin Leitner (SPÖ) betonte, es handle sich nicht um einfache Sachbeschädigung, sondern um eine klare Botschaft, dass Queere hier nicht willkommen seien. Dem widersprechen die Grünen ausdrücklich





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