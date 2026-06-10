Rassenbezogene Ausschreitungen nach Messerattacke erschüttern Belfast

In Belfast lösten ein Messerangriff von einem sudanesischen Flüchtling und die anschließenden rassistischen Proteste schwere Unruhen aus. Fahrzeuge wurden in Brand gesteckt, Häuser brannten, mehrere Personen wurden verletzt und die Stadt geriet in Angst vor weiterem Gewaltausbruch. Die Familie des Opfers rief zu friedlichem Protest auf, während die Behörden mit verstärkter Polizeipräsenz und Verkehrseinschränkungen reagierten. Premierminister und Regierungschefin verurteilten das Geschehen, während Gerichtsverfahren gegen den mutmaßlichen Täter anstanden.

Nachdem am Montagabend ein 30 Jahre alter Mann aus dem Sudan einen anderen Mann mit einem Messer schwer verletzte, entluden{e} sich in Belfast teils rassistisch motivierte Ausschreitungen.

In der Nacht auf Mittwoch durchstreiften überwiegend junge, männliche Randalierer die Stadt, setzten mehrere Fahrzeuge in Brand und legten brennende Wohnhäuser an. Bewohnerinnen und Bewohner mussten aus den Flammen gerettet werden, während Geschäfte, darunter ein türkischer Friseursalon, beschädigt wurden. An der Fassade eines Imbissstandes erschien ein islamfeindlicher Schriftzug, und die Täter skandierten immer wieder Ausländer raus. Zwei Polizeibeamte wurden bei den Auseinandersetzungen verletzt.

Laut BBC kam es auch in anderen Städten Nordirlands zu Protesten, wobei vereinzelte Festnahmen und Anklagen gemeldet wurden. Am Mittwochmorgen meldete die Familie des Opfers in einem Facebook-Beitrag, dass weitere nächtliche Unruhen nicht erwünscht seien und friedlicher Protest der einzige Weg nach vorne sei. Sie betonten, dass viele Migrantinnen und Migranten einen wertvollen Beitrag für das Land leisten und man auf sie angewiesen sei, damit das Land funktioniert.

Gleichzeitig wiesen sie darauf hin, dass die schreckliche Tragödie nicht dazu benutzt werden dürfe, Menschen zu spalten oder Feindseligkeiten zu schüren. Trotz dieser Appelle herrschte in der Stadt weiterhin Angst vor weiteren Ausschreitungen, soziale Netzwerke surften bereits neue Protestaufrufe, und einige Bewohnerinnen und Bewohner mit Migrationshintergrund berichteten von großer Verunsicherung. Die Behörden reagierten mit verstärkter Polizeipräsenz und der Einstellung von Bus- und Zugverbindungen durch das Verkehrsunternehmen Translink.

Polizeichef Jon Boutcher bezeichnete die Täter als hirnlose Idioten, die damit nur ihre eigene Zukunft ruinieren. Er betonte, dass in der Nacht zahlreiche Familien gerettet wurden, darunter ein zwei Monate altes Baby. Der Auslöser der Unruhen war der Messerangriff am Montag, bei dem ein Flüchtling aus dem Sudan wegen versuchten Mordes, Waffenbesitzes und Todesdrohungen angeklagt wurde. Die Situation erinnerte an das frühere Aufruhr rund um den Mord an dem Studenten Henry Nowak, das ebenfalls ein Muster von rassistischen Krawallen zeigte.

Premierminister Keir Starmer verurteilte die nächtlichen Szenen scharf und versprach, dass Menschen nicht wegen ihrer Herkunft ins Visier genommen werden dürfen. Die nordirische Regierungschefin Michelle O'Neill sprach von widerwärtiger Feigheit, weil maskierte Männer Familien aus ihren Häusern vertrieben hätten. Das Video des Messerangriffs, das ein Auge des Opfers kostete, verbreitete sich trotz Polizeiwarnungen breit in den sozialen Medien. Das Gericht lehnte eine Freilassung auf Kaution für den mutmaßlichen Täter ab, und er soll am 8.

Juli erneut vor der Justiz erscheinen. Ein terroristisches Motiv wurde bisher ausgeschlossen, und der Mann sei seit 2023 in Nordirland ansässig. Rechtsextreme und rassistische Krawalle gehören leider zu einem wiederkehrenden Phänomen in Großbritannien und Nordirland, wie zuletzt die Ausschreitungen in Southampton zeigten, die im Zusammenhang mit einer umstrittenen Bodycam‑Aufnahme standen





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