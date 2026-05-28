Rasmus Adamsen wechselt zu Rapid Wien

Der dänische Stürmer Rasmus Adamsen wechselt von Silkeborg IF zu Rapid Wien. Der 31-jährige Angreifer erhält einen bis Sommer 2028 laufenden Vertrag.

Der Fußball -Bundesligist Rapid Wien hat den dänischen Stürmer Rasmus Adamsen unter Vertrag genommen. Der 31-jährige Angreifer erhält einen bis Sommer 2028 laufenden Vertrag. Adamsen war bereits medial kolportiert, bevor der Wechsel offiziell bestätigt wurde.

Der Däne wechselt von Silkeborg IF in die österreichische Bundesliga. Bei Silkeborg IF erzielte er in 160 Pflichtspielen 65 Treffer und bereitete 24 Tore vor. Rapid Wien ist damit der 15. Wunschspieler des Vereins in den letzten Jahren.

Der Geschäftsführer Sport Markus Katzer bezeichnete Adamsen als 'absoluten Wunschspieler'. Der Coach Johannes Hoff Thorup kennt den Spieler seit Jahren und kann seine Qualitäten bestens beurteilen. Der 1,80 m große Stürmer soll einen weiteren routinierten, treffsicheren und charakterstarken Stürmer in den Reihen des Vereins begrüßen





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