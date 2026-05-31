Raserei und Drogen: Deutsche Brüder in Tirol gestoppt

Zwei deutsche Brüder rasten mit über 100 km/h durch eine 50er-Zone und wurden danach mit Cannabis erwischt. Die Polizei stellte Fahruntüchtigkeit fest und zog den Führerschein ein.

Am Sonntag gegen 14:15 Uhr gerieten zwei deutsche Brüder im Alter von 32 und 35 Jahren im Tirol er Außerfern in eine Polizeikontrolle , die für sie ein böses Ende nahm.

Die Beamten der Polizeiinspektion Elbigenalp führten auf der Bschlaber Landesstraße Geschwindigkeitsmessungen durch, als die beiden Fahrzeuge mit 100 und 101 km/h durch eine 50er-Zone rasten. Die Männer aus dem Nachbarland waren damit mehr als doppelt so schnell unterwegs, wie erlaubt - ein klarer Fall von Raserei, die nicht nur die eigene Sicherheit, sondern auch die aller anderen Verkehrsteilnehmer gefährdete.

Die Polizisten staunten nicht schlecht über die dreiste Missachtung der Geschwindigkeitsbegrenzung in dieser Kurvenreichen und teils unübersichtlichen Strecke, die bei Einheimischen als Unfallschwerpunkt bekannt ist. Sie hielten die beiden Autos an, um die Fahrer zur Rede zu stellen und die genauen Umstände zu klären. Was dann folgte, übertraf jedoch alle Erwartungen: Bereits bei der Annäherung an die Fahrzeuge schlug den Beamten ein intensiver Cannabisgeruch entgegen.

Dieser war so deutlich, dass die Polizisten sofort eine freiwillige Nachschau vornahmen, bei der die Brüder keine Einwände erhoben. Das Ergebnis war alarmierend: Im Wagen des 32-Jährigen fanden die Beamten vier fertig gedrehte Joints, während im Auto des 35-Jährigen gleich elf kleine Säckchen mit Cannabis sichergestellt wurden. Die Menge und die Art der Aufbewahrung deuteten auf einen möglichen Handel oder zumindest auf regelmäßigen Konsum hin. Die Männer wirkten zudem nervös und zeigten Anzeichen von Beeinträchtigung.

Da der Verdacht auf Drogenkonsum am Steuer nahelag, wurde umgehend ein Amtsarzt hinzugezogen, der bei beiden Lenkern Fahruntüchtigkeit feststellte. Das Gutachten des Arztes bestätigte, dass die Brüder unter dem Einfluss von Cannabis standen und somit nicht in der Lage waren, ein Fahrzeug sicher zu führen. Die Konsequenzen ließen nicht lange auf sich warten: Der Führerschein des 32-Jährigen wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt, was für ihn ein vorläufiges Fahrverbot in Österreich bedeutet.

Der 35-Jährige hatte seinen Führerschein gar nicht dabei, was die Beamten zusätzlich auf den Plan rief. Beide Männer müssen nun mit empfindlichen Strafen rechnen: Neben einer saftigen Geldbuße für die Geschwindigkeitsüberschreitung drohen ihnen Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie Besitz von Betäubungsmitteln. Die Polizei betont in diesem Zusammenhang die Gefahren von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr, die die Reaktionsfähigkeit massiv einschränken und zu schweren Unfällen führen können.

Der Vorfall zeigt einmal mehr, dass Kontrollen in ländlichen Gebieten unerlässlich sind, um solche Raser und Drogenlenker aus dem Verkehr zu ziehen. Besonders besorgniserregend ist, dass die beiden Brüder offenbar keinerlei Unrechtsbewusstsein zeigten und die Tat als Bagatelle abtaten. Die örtliche Bevölkerung reagiert mit Unverständnis: Viele Anwohner der Bschlaber Landesstraße klagen seit Jahren über Raser, die die engen Straßen als Rennstrecke missbrauchen. Die Polizei kündigte an, die Kontrollen in der Region zu verstärken, um die Sicherheit zu erhöhen.

Die Brüder werden sich in den kommenden Wochen vor der österreichischen Justiz verantworten müssen, wobei ihre Führerscheine wohl längere Zeit eingezogen bleiben dürften. Der Fall zeigt, dass Geschwindigkeits- und Drogenkontrollen kein einmaliges Ereignis sind, sondern Teil einer konsequenten Strategie zur Verkehrssicherheit. Die Beamten der PI Elbigenalp haben mit ihrem Einsatz einmal mehr bewiesen, dass auch bei scheinbar normalen Routinekontrollen große Erfolge gegen Kriminalität und Gefahren im Straßenverkehr erzielt werden können.

Die beiden Männer werden sich nun mit den rechtlichen Konsequenzen auseinandersetzen müssen, die weit über eine einfache Verwarnung hinausgehen. Insgesamt verdeutlicht der Vorfall die Notwendigkeit von regelmäßigen und unangekündigten Kontrollen, um Leben zu schützen und das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit zu stärken. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, sich an die Regeln zu halten und auf Drogen am Steuer zu verzichten. Jeder, der Verstöße beobachtet, ist aufgefordert, diese zu melden, damit die Straßen für alle sicherer werden





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