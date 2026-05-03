Raserei in Tirol: Zwei Fahrer verlieren Führerschein nach gravierenden Geschwindigkeitsüberschreitungen

Ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer und ein 25-jähriger Deutscher wurden am Wochenende in Kössen bei Geschwindigkeitskontrollen erwischt. Der 18-Jährige fuhr 166 km/h, der 25-Jährige 128 km/h im Ortgebiet und hatte keine Lenkberechtigung.

Am vergangenen Wochenende kam es im Bezirk Kitzbühel, insbesondere in Kössen , zu zwei gravierenden Fällen von Geschwindigkeitsüberschreitung en, die durch die Tirol er Polizei aufgedeckt wurden. Diese führten zur sofortigen Entziehung der Lenkberechtigung bzw. zur Anzeige beider beteiligter Fahrer.

Die Vorfälle unterstreichen die anhaltende Problematik von rücksichtslosen Fahrweisen und die Notwendigkeit konsequenter Kontrollen, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten. Ein 18-jähriger, inheimischer Probeführerscheinbesitzer wurde am Samstagabend auf der Landesstraße L39 mit einer Geschwindigkeit von 166 km/h gemessen. Diese Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, nach Berücksichtigung der Messtoleranz, betrug beachtliche 86 km/h. Der junge Fahrer musste seinen Probeführerschein umgehend an Ort und Stelle abgeben.

Die Konsequenzen für den jungen Mann sind nun eine Anzeige und die mögliche Nicht-Erteilung des regulären Führerscheins. Die Polizei betont, dass solche Geschwindigkeitsüberschreitungen nicht nur eine Gefahr für den Fahrer selbst darstellen, sondern auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer. Die hohe Geschwindigkeit reduziert die Reaktionszeit und erhöht den Bremsweg erheblich, was im Falle eines Unfalls zu schwerwiegenden Verletzungen oder sogar Todesfällen führen kann.

Am darauffolgenden Sonntag wurde ein 25-jähriger deutscher Staatsbürger im Ortsgebiet auf der Bundesstraße B172 mit einer Geschwindigkeit von 128 km/h gemessen, obwohl dort lediglich 50 km/h erlaubt waren. Dies entspricht einer Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit um 78 km/h, ebenfalls nach Abzug der Messtoleranz. Die Situation wurde dadurch zusätzlich verschärft, dass der deutsche Fahrer keine gültige Lenkberechtigung vorweisen konnte. Er hatte weder einen Führerschein noch einen Probeführerschein bei sich.

Auch in diesem Fall erfolgte eine sofortige Anzeige. Die fehlende Lenkberechtigung stellt eine zusätzliche Straftat dar und wird entsprechend geahndet. Die Polizei führt diese Fälle als Beispiele für ein unverantwortliches Verhalten im Straßenverkehr an, das nicht toleriert werden kann. Regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen, wie die, bei denen diese beiden Fahrer erfasst wurden, sind ein wichtiger Bestandteil der Verkehrssicherheitsstrategie in Tirol.

Sie dienen nicht nur der Ahndung von Verstößen, sondern auch der Prävention und der Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer für die Gefahren von überhöhter Geschwindigkeit. Die Behörden kündigen an, solche Kontrollen auch in Zukunft verstärkt durchzuführen, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Die Tiroler Polizei hat in den letzten Jahren verstärkt auf die Bekämpfung von Geschwindigkeitsüberschreitungen gesetzt, da diese nachweislich zu einem Großteil der schweren Verkehrsunfälle beitragen.

Neben den klassischen Geschwindigkeitsmessungen mit Radar und Laser werden auch zunehmend mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen eingesetzt, um die Verkehrsteilnehmer zu überraschen und so das Verhalten zu beeinflussen. Die Ergebnisse der Kontrollen zeigen, dass ein erheblicher Teil der Fahrer immer noch die Geschwindigkeitsbegrenzungen missachtet. Die Polizei appelliert daher an die Eigenverantwortung aller Verkehrsteilnehmer, sich an die Verkehrsregeln zu halten und rücksichtsvoll zu fahren.

Die Konsequenzen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen sind nicht nur finanzielle Strafen und der Verlust von Punkten im Fahreignungsregister, sondern können auch den Verlust des Führerscheins und im schlimmsten Fall eine Freiheitsstrafe zur Folge haben. Die beiden aktuellen Fälle in Kössen sind ein mahnendes Beispiel dafür, wie schnell ein unachtsamer Moment zu einem schweren Unfall führen kann. Die Polizei wird weiterhin konsequent gegen Geschwindigkeitsüberschreitungen vorgehen, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten und die Zahl der Verkehrsunfälle zu reduzieren





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